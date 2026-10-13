Масирана атака с дронове срещу Русия! Ударена е промишлена зона

Масирана атака с дронове срещу Южна Русия нанесе щети в промишлената зона на град Невинномиск в Ставрополския край. Руската противовъздушна отбрана е отблъснала нападението, но падащи отломки от безпилотни апарати са причинили разрушения, съобщи губернаторът Владимир Владимиров, цитиран от Ройтерс.

В същото време Русия продължи въздушните удари срещу Украйна, където бяха атакувани енергийни обекти и пристанищна инфраструктура. От Харков дойде и трагична новина - три тела са извадени изпод развалините след руските нападения.

Напрегната нощ за руската противовъздушна отбрана

Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров съобщи за мащабна атака срещу региона, при която противовъздушната отбрана е била задействана в няколко района. „Масирана въздушна атака в Ставропол е отблъсната благодарение на силите за противовъздушна отбрана. Нощта беше много напрегната за тях“, заяви той. По предварителни данни няма пострадали хора.

В района на Солнечнодолск не са установени поражения на земята, но в индустриалната зона на Невинномиск са регистрирани материални щети от паднали отломки на дронове. Местните власти продължават огледите на засегнатите места и оценката на нанесените поражения. Започнали са и възстановителни дейности.

Защо Невинномиск е важен промишлен център

Невинномиск се намира в южната част на Русия и е сред значимите индустриални центрове на Ставрополския край. В града работи голям химически завод, наред с други промишлени предприятия.

Засега не е уточнено кои точно обекти са понесли щети и дали производствените мощности са засегнати. Руските власти съобщават за поражения от отломки на безпилотни апарати, но няма независимо потвърждение за мащаба на разрушенията.

Експлозия в Киев, ударен терминал в Николаев

Докато Русия съобщаваше за атаката срещу своя територия, от Украйна постъпиха информации за нови въздушни удари. Свидетел на Ройтерс съобщи, че през нощта в столицата Киев е била чута експлозия.

В пристанищния град Николаев руски дронове са повредили терминал, съобщи изпълняващият длъжността областен управител Георгий Решетилов.

Нападението е поредният удар срещу украинската пристанищна инфраструктура, която остава сред целите на руските въздушни операции.

По данни на Ройтерс през предходния ден руските сили са атакували най-малко шест обекта от енергийния сектор на Украйна.

Това се случва въпреки обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна, чието реално прилагане остава под сериозен въпрос.

Трагична новина от Харков

Най-тежката информация дойде от Харков, втория по големина град в Украйна. Кметът Игор Терехов съобщи, че спасителните екипи са открили телата на трима души под развалините. „Три тела бяха извадени изпод развалините в Харков“, написа той в Телеграм.

Продължаващите нападения от двете страни показват колко далеч остава възможността за реално прекратяване на въздушните удари. Въпреки дипломатическите усилия на Вашингтон засега няма потвърдено споразумение, което да гарантира спирането на атаките срещу енергийни, промишлени и други обекти.