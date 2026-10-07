Марко Рубио с ключова реч в Гърция. Посланието към Европа

Европа може да се събуди от дългогодишния си сън. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на реч на историческия хълм Пникс в Атина, предаде БТА.

Рубио свърза посланието си с увеличаването на разходите за отбрана в Европа и посочи Гърция като пример. По думите му страната се е оказала в центъра на тази трансформация.

„Гърция се оказа в центъра на тази трансформация“, заяви Рубио, определяйки страната като „пример за добър съюзник“. Той призова останалите европейски държави да последват нейния пример.

Според американския държавен секретар Западът се намира на кръстопът.

„Идното десетилетие ще напише историята на следващия век“, заяви той и постави въпроса дали Западът ще запази позицията си или ще се „предаде на свят на упадък“.

Рубио посочи, че при президента Доналд Тръмп САЩ са направили своя избор - да реиндустриализират икономиката си, да достигнат до ново развитие и дори „отново да изпратят американски астронавти на Луната“.

Той заяви също, че западната цивилизация се намира в повратна точка и че заплахите, пред които е изправена, са реални. По думите му САЩ и Европа трябва заедно да преоткрият духа, който им е позволил да се развиват и да отстояват позициите си.

Значителна част от речта на Рубио беше посветена на наследството на Древна Гърция и влиянието му върху западната цивилизация.

Пникс е исторически хълм западно от Акропола, където в древността се е събирало атинското народно събрание. Мястото е тясно свързано с развитието на демокрацията в Древна Атина и придава символичен характер на речта на американския държавен секретар.

След края на речта Рубио се отправи към правителствения дворец „Максиму“ за среща с премиера на страната Кириакос Мицотакис.

По-рано днес Рубио и гръцкият му колега потвърдиха тесните отношения между САЩ и Гърция в областта на сигурността, енергетиката и търговията.

Рубио е на обиколка в три европейски държави - членки на НАТО. Посещението му започна в Исландия, след което той пристигна в Гърция. В четвъртък държавният секретар на САЩ ще приключи обиколката си с разговори с португалски представители в Лисабон.