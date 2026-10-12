Лавров отряза Зеленски: Няма да получи почивка от войната

Русия няма намерение да предоставя на украинския президент Володимир Зеленски почивка от войната, която той да използва за възстановяване на военните си сили. Това заяви категорично руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от руски медии. Той обвини Киев, че се опитва да използва инициативите за прекратяване на огъня, за да спечели време за нови доставки на европейско въоръжение.

Острото предупреждение идва непосредствено след обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна, което все още не е официално потвърдено от Москва и Киев.

Зеленски не заслужава почивка

Руският външен министър направи изявлението на пресконференция в Москва след преговори с ливанския си колега Юсеф Раджи.

Повод за коментара му станаха думите на Доналд Тръмп, че Москва и Киев са се съгласили да прекратят взаимните атаки срещу енергийната инфраструктура.

„Не мисля, че той заслужава почивка. Не мисля, че отново ще се поддадем на уверенията и обещанията“, заяви Лавров.

Според ръководителя на руската дипломация Зеленски се опитва да използва всяко публично предложение за мир или примирие, за да издейства временно спиране на бойните действия.

Лавров определи реакцията на украинския президент на съобщението на Тръмп като престорено учудване. По думите му зад поведението на Киев стои стремеж да бъде осигурена необходимата пауза за укрепване на украинските въоръжени сили.

„Целта е една и е много проста - да извоюва време, за да получи отдих“, подчерта руският министър.

Той изрази убеждението си, че евентуалното примирие би позволило на европейските държави да изпратят нови количества въоръжение на Украйна.

Москва не вярва на обещанията на Киев

Лавров коментира и предложението на Зеленски за двумесечно прекратяване на огъня, което да създаде условия за провеждане на президентски избори в Украйна.

Според руския външен министър подобна пауза би могла да бъде използвана не само за организиране на избори, но и за превъоръжаване и възстановяване на украинските военни части.

Той припомни позицията на руския президент Владимир Путин, че Москва продължава да преследва поставените си военни цели.

От Кремъл също подчертаха, че Русия настоява за дългосрочно мирно уреждане на конфликта, а не за краткотрайно примирие, след което бойните действия могат да бъдат подновени.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че контактите по въпроса продължават, но засега няма нова информация за постигната окончателна договореност.

Какво всъщност обяви Тръмп

На 11 октомври американският президент Доналд Тръмп съобщи, че Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие, което трябва да доведе до прекратяване на ударите срещу нефтопреработвателни заводи, електроцентрали и друга енергийна инфраструктура.

Ден по-рано Тръмп заяви, че Вашингтон многократно е призовавал Киев да спре атаките срещу руски рафинерии, но украинската страна не се е съобразила с тези искания.

Зеленски обаче посочи, че Киев не е получил официално потвърждение за руско съгласие. Украинският президент заяви готовност за взаимно прекратяване на атаките срещу енергийните обекти, при условие че Москва също изпълнява подобна договореност.

Украинските власти съобщиха и за нови руски удари срещу енергийната инфраструктура, въпреки обявената от Тръмп инициатива.

Така въпросът за реалното начало на енергийното примирие остава открит.

На фона на голямата дизелова сделка

Разногласията около прекратяването на огъня идват само дни след телефонния разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин на 9 октомври, по време на който беше обсъдено възобновяването на доставките на руски нефтопродукти на международните пазари.

Руският вицепремиер Александър Новак съобщи, че Москва е готова да изнесе 300 000 тона дизел през октомври, 500 000 тона през ноември и 1 милион тона през декември. При благоприятни условия впоследствие доставките могат да достигнат до 3 милиона тона месечно.

Вашингтон разреши определени операции с руски дизел до 7 април 2027 г., което създава възможност за увеличаване на предлагането на международните пазари.

Въпреки разговорите за енергийно сътрудничество обаче политическите разногласия около войната остават. Последните думи на Сергей Лавров показват, че Москва не възнамерява да приема краткосрочна пауза в бойните действия без договорености, които руското ръководство смята за достатъчни.