Кая Калас с категоричен отговор към САЩ и Русия: Спрете войната и Украйна ще има избори

„Сигурна съм, че ако Русия прекрати войната, в Украйна ще има избори.“ С тези думи върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас отговори на настояванията на Вашингтон и Москва за провеждане на нов президентски вот в Украйна, съобщава БТА.

Изявлението беше направено в Люксембург преди заседанието на външните министри на Европейския съюз, посветено на войната, санкциите срещу Русия и международната сигурност.

Калас подчерта, че изборите неизбежно водят до политическо противопоставяне между различни вътрешни групи. Според нея обаче в условията на продължаващи военни действия най-важното за украинското общество е да запази своето единство.

Брюксел призова Вашингтон да затегне санкциите

Ръководителят на европейската дипломация настоя, че единственият начин Русия да бъде принудена да прекрати войната е чрез засилване на международния натиск.

Тя отправи призив към Съединените щати да налагат санкции срещу Москва и да се съобразяват с вече предприетите от Европейския съюз ограничения.

По думите ѝ европейските мерки биха били значително по-ефективни, ако се прилагат и от Вашингтон.

Калас представи и впечатляваща оценка за икономическия ефект от санкционната политика.

Според нея ограниченията вече са лишили Русия от приходи в размер на около 1 трилион евро – средства, които в противен случай биха могли да бъдат използвани за финансиране на военните действия в Украйна.

„Енергийно примирие“, но с много въпросителни

Кая Калас приветства съобщенията за постигнато споразумение за така нареченото „енергийно примирие“ между Русия и Украйна.

Договореността предвижда прекратяване на ударите срещу енергийна инфраструктура, включително петролни рафинерии и електроенергийни обекти.

Европейският дипломат изрази надежда, че подобно споразумение ще бъде спазвано.

В същото време тя подчерта, че според нея Русия има пряк интерес от подобна договореност, тъй като руските рафинерии също са обект на атаки.

„Ако нямаше война, рафинериите нямаше да понасят удари“, отбеляза Калас.

Обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие обаче остава под въпрос. Украйна заяви готовност да прекрати ударите по руски енергийни съоръжения, ако Москва предприеме същата стъпка. Същевременно украинските власти съобщиха за продължаващи руски атаки, което поставя под съмнение реалното изпълнение на обявената договореност.

Близо 1600 души и организации попадат под европейските санкции

Съветът на Европейския съюз се очаква да финализира нови санкционни мерки срещу близо 1600 физически и юридически лица, свързани с войната в Украйна.

Според представените данни ограниченията са насочени основно срещу представители и структури на руския военно-промишлен комплекс.

Сред засегнатите ще бъдат и лица, свързани с организирането на избори в окупираните украински територии, които Европейският съюз не признава за легитимни.

Ограничителните мерки предвиждат замразяване на активи и други финансови ограничения, целящи да намалят възможностите за подпомагане на руската военна машина.