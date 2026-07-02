Посочиха големия фаворит на Мондиала

Бившият национал на Италия Кристиан Виери смята, че Франция има най-пълноценния състав от участниците на Световното първенство по футбол в Северна Америка, като именно французите и защитаващият титлата си Аржентина са фаворити за спечелване на титлата.

Според Виери, само двама настоящи играчи от италианския държавен тим са достатъчно добри, за да бъдат титуляри в състава, воден от Дидие Дешан - Джанлуиджи Донарума и Сандро Тонали.

„Франция няма конкуренция. Те са твърде силни“, коментира 52-годишният Кристиан Виери в интервю за италианския вестник Gazzetta dello Sport.

„Гледам Франция и Аржентина, защото Лионел Меси се противопоставя на всякаква логика. Той е като Хари Потър - прави магии дори на 39 години. Той е в различна категория, няма сравнение с останалите. Той, Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд ще се конкурират за Златната обувка. Бих казал също, че трябва да се внимава за Норвегия, заедно с Бразилия. За мен те са почти сред фаворитите“, заяви бившият нападател и добави:

„Що се отнася до класацията за голмайстор номер 1 за всички времена, там няма конкуренция. Мбапе е по-млад, ще вкара още 6 или 7 гола на следващото Световно първенство и ще остави всички зад гърба си.“

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