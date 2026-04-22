Исторически срив! Лестър се смъкна до трета дивизия

Бившият шампион на Англия Лестър се срина до третото ниво на английския футбол, след като завърши 2:2 срещу Хъл Сити и окончателно загуби шансове за спасение. Тимът, който през 2016 г. шокира света със титлата си във Висшата лига, не успя да задържи мястото си дори в Чемпиъншип.

Сезонът завърши с болезнен срив за клуба от Мидландс, който преди няколко години вдигна и ФА Къп. Равенството се оказа фатално за амбициите за оцеляване.

Лестър влезе в мача със задължителна нужда от победа, но не успя да се справи с напрежението. Двубоят срещу Хъл Сити донесе само точка, която не промени съдбата на отбора, останал предпоследен в класирането.

Ключов фактор за изпадането се оказа и наказанието от шест точки, наложено през февруари за нарушаване на финансовите правила на Английската футболна лига. В началото на месеца клубът загуби обжалването и това го остави трайно в зоната на изпадащите.

Собственикът на клуба Аяват Шривадханапрабха пое отговорността за провала и отправи емоционално послание към привържениците. „Няма извинения. Преживяхме най-високите върхове, а сега и най-ниските спадове“, заяви той. „Искрено съжалявам за разочарованието, което Ви причинихме“, добави собственикът.

Изпадането бележи драматичен край на една от най-вдъхновяващите истории в съвременния футбол. Само преди десетилетие Лестър беше символ на чудото, а днес се изправя пред тежката реалност на третото ниво.

