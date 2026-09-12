Исторически срив! Лестър се смъкна до трета дивизия
Финансови наказания и слаб сезон доведоха до трагичен край
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Финансови наказания и слаб сезон доведоха до трагичен край
20-годишният футболист е израснал в младежкия отбор на Барселона
Хъл. Сериозен обрат постигна Манчестър Юнайтед при гостуването си на Хъл Сити. Тимът би съпреника си с 3:2, макар че изоставаше с 0:2. За победата спо...
Манчестър. Манчестър Сити постигна трудна победа с 2:0 над Хъл Сити на "Етихад" в мача от 3-ия кръг на Висшата лига. Домакините успяха да вкарат след...
Лондон. Отборите на Кардиф Сити и Хъл Сити са новите членове на Висшата лига на Англия. За третото място в елита ще се борят тимовете на Уотфорд, Бр...