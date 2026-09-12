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ВИДЕО: Сити се измъчи с Хъл

ВИДЕО: Сити се измъчи с Хъл

Манчестър. Манчестър Сити постигна трудна победа с 2:0 над Хъл Сити на "Етихад" в мача от 3-ия кръг на Висшата лига. Домакините успяха да вкарат след...

31 август | 16:08
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