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"Лестър" почна търга за Кафу

"Лестър" почна търга за Кафу

Шампионът на Англия "Лестър" е започнал преговори с "Лудогорец" за бразилското крило Джонатан Кафу. С това стартира и търгът за звездата. Новината раз...

12 януари | 21:00
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