Исторически срив! Лестър се смъкна до трета дивизия
Финансови наказания и слаб сезон доведоха до трагичен край
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Финансови наказания и слаб сезон доведоха до трагичен край
По-късно днес Арсенал гостува на Манчестър Юнайтед
"Мърсисайдци" се утвърдиха на върха на класирането с актив от 42 точки
Назначиха Рууд ван Нистелрой като нов мениджър на отбора,
Вратарят Алисон не знае къде е, нова загуба на Ливърпул
Лестър и Манчестър Юн със зрелищно равенство
Лестър победи като гост Манчестър сити с 5:2
Нападателят на Лестър стана най-възрастният голмайстор в Англия, Едерсон е №1 при вратарите
Тимът на Солскяер в б решителния мач Лестър като гост
Това е резерва на Лестър и племенник на султана на Бруней
Филип Кръстев от Славия може да направи рекорден трансфер
Преследвачите на Ливърпул паднаха вкъщи от Саутпемптън
"Червените" съсипаха Лестър с 4:0 на Боксинг Дей
Лисиците отнесоха като гост Саутхемптън с 9:0
"Червените" надвиха вкъщи Лестър с 2:1
Късен гол донеса успеха на "лисиците"
"Лисиците" смазаха с 3:0 "топчиите"
Лисиците надвиха Брайтън с 2:1
Шампионът на Англия "Лестър" е започнал преговори с "Лудогорец" за бразилското крило Джонатан Кафу. С това стартира и търгът за звездата. Новината раз...
Арогантното поведение на Жозе Моуриньо може да му донесе нови неприятности. Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" бе изгонен при равенството 1:1 с "Уест Х...