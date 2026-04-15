Глушков обяви голямо решение

Президентът на Българската федерация по баскетбол - Георги Глушков потвърди, че няма намерение да се кандидатира за нов мандат на предстоящото през октомври извънредно изборно Общо събрание. Това означава, че централата ще има нов президент през есента.

Ето какво каза той:

"Днес казах, че няма да се кандидатирам за нов мандат. Три мандата стигат. Има млади хора, три мандата са достатъчно. Има много примери и в политическия живот, и други спортни организации, където след известен брой мандати, енергията пада. Аз прецених за себе си, че това е моментът. Ще направя равносметката на 5 октомври, ще кажа и за трудностите, и за моменти, които са били много добри за нас, и за успехите, които сме постигнали. В живота на един ръководител има период, който може да бъде доста позитивен, с подкрепа и с ентусиазъм от негова страна. Критиките ги приемам, а не ги приемам като нещо лошо.

Не смятам, че има опозиция. Смятам, че хората, които участват в Общото събрание искат доброто на баскетбола и ще има сигурно размяна на идеи в следващите месеци.

Мисля, че ще има и други кандидати, предвид че финансовото състояние на федерацията е добро, защо да няма. Когато не беше добро, нямаше кандидати. Аз очаквам да има още кандидати. Смятам, че оттеглянето ми ще бъде и за мое добро, и за добро на федерацията.

Най-важните решения в общи линии бяха отчетите. Имаме преизпълнение на бюджета от миналата година. В касата имаме над 800 хиляди евро, така че нещата са положителни. Сериозно положителни".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com