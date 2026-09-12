Глушков обяви голямо решение
Задава е промяна в Българската федерация по баскетбол
Следете всички новини, анализи и коментари за Бфб. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Задава е промяна в Българската федерация по баскетбол
Видно е, че инвеститорите в България все повече се интересуват от зелена енергия, коментира Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ
Срещата на УС ще е в четвъртък
Дългогодишният шеф Такев се оттегля
Приходите на Българската фондова борса от комисиони за сделки през първото тримесечие на 2016 г. са спаднали с 44,39% спрямо същия период на 2015 г. П...
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) имат потенциала да изпратят 2016 г. със значим двуцифрен растеж, а инвеститорите ще търсят акции на компа...
Изхвърлиха палачите на Борислав Новачков България вече може да се похвали с медали от световното първенство по борба в Лас Вегас. Те обаче не са прит...
От кризата в Гърция е възможно да пострада българският износ. Това мнение изразиха пред БТА председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в Бъ...
Българска федерация баскетбол (БФБ) получи официално от кмета на София Йорданка Фандъкова, правата за безвъзмездно ползване за 10 г на ремонтираната з...
Петролът, Русия и Гърция предизвикаха динамична търговия на световните пазари На международните финансови пазари търговията бе изключително динамична...
Среброто и златото удариха нови дъна, доларът продължава възходящия тренд
Пазарите в Украйна, Сърбия и Словения изпревариха поскъпването на родните акции София. Инвестициите на Българската фондова борса носят по-голяма печа...
София. Българската фондова борса спря търговията с акции на Корпоративна търговска банка от 22 юли до 25 септември, заради удължаването на специалния...
София. Оборотът на Българска фондова борса-София АД се увеличи със 70% на годишна база до 268 млн. лв. за периода януари-февруари 2014 г., показват из...
Спряно е вписването на промените в Съвета на директорите на БФБ-София АД, гласувани от акционерите на 14 януари 2014 г., с решение на Софийски градски...
Петър Пешев, Bull Trend Brokerage LTD На фокус през седмицата беше решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) относно паричната й политика, коят...
Виена. Компаниите ще излизат по-лесно на фондовата борса, като ще бъдат опростени процедурите. Това стана ясно от думите на вицепремиера Даниела Бобев...
София. Трима нови членове на Съвета на директорите на Българска фондова борса бяха избрани на проведеното Общо събрание на акционерите. Това са Герган...
София. Четири фирми са подали документи за участие в конкурса за изготвяне на оценка на държавните дялове в "Българска фондова борса - София" АД и "Це...
Златото се срина с 37% спрямо рекордното си ниво