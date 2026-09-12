Всичко за Бфб

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Кризата удря износа ни

Кризата удря износа ни

От кризата в Гърция е възможно да пострада българският износ. Това мнение изразиха пред БТА председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в Бъ...

29 юни | 19:55
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Борсата с нови директори

Борсата с нови директори

София. Трима нови членове на Съвета на директорите на Българска фондова борса бяха избрани на проведеното Общо събрание на акционерите. Това са Герган...

14 януари | 21:30
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