Глушков обяви голямо решение
Задава е промяна в Българската федерация по баскетбол
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Задава е промяна в Българската федерация по баскетбол
Той изрази надежда, че новото ръководство ще се справи с трудната ситуация
Премиерът изиска решение в спешен порядък от министър Глушков
"Ние имаме големи очаквания към нашите спортисти. Повечето от тях са основателни. Понякога те не се сбъдват, има изненади". Това заяви в интервю за БН...
Карлос Насар, Божидар Андреев и Иван Димов ще получат подготовка за Париж 2024
Тя ще представя страната ни на Олимпийските игри в Париж
Тити призна, че е упражнил насилие над своя бивша приятелка, за да я накаже за изневяра
Единственият българин, играл в НБА, гостува в "120 минути" по bTV
Да залагаш срещу себе си е перверзия заяви президентът на федерацията по баскетбол Георги Глушков в интервю за "Блиц". Глушков бе потърсен за мнение с...
Стефка Костадинова заслужава да спечели анкетата ви, джентълмен е легендатаЩях да се сбия с Джабар, признава Георги Глушков Георги Глушков е първият...
София. Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков обяви, че съществуването на Националната лига е под въпрос и това ще е една от...
Президентът на федерацията по баскетбол Георги Глушков осъди строго скандалите от последните месеци. "Това не допринася за отношенията ни със спонсори...
За кардинални промени призова президентът на родната баскетболна федерация Георги Глушков. В понеделник вечер при пристигането на националите след ре...
София. Същите условия за картотекиране и участие на чуждестранни състезатели, като през изминалия сезон 2012/2013 ще останат и през новия – 2013/2014...