Енчо Керязов готви големи промени със спортните федерации

Обявилите фалит на спортна федерация да нямат право да регистрират нова. Това е една от двете промени в Закона за физическото възпитание и спорта, подготвени от Министерството на младежта и спорта. Това обяви спортният министър Енчо Керязов.

"Федерацията по вдигане на тежести трети път обявява фалит и промените са: хора, участвали в УС на федерацията и обявили фалити, да нямат право повече да регистрират федерации. Надяваме се това да попречи на такива хора да регистрират нови спортни централи", заяви министърът пред БНР.

"За нас е важно не само да кажем, че сме направили нова промяна, а и да видим какво постигаме. Ние реално ще променим това, че в центъра на всичко стоят спортистите, а от конфликтите между УС на федерации и клубове спортистите страдат най-много. Искаме спортистите и треньорите да бъдат защитени", аргументира се Керязов.

Другата промяна, която е от основно значение за ММС, предвижда министерството да получи повече правомощия за отнемане на правата на клубове.

"Защото сега става само с решение на УС на клуба. А знаем, че сега има кухи клубове. Мисля, че това ще спомогне да не се получават такива напрежения и да се търсят възможности да се финансират нашите спортисти", обясни министърът.

Керязов призна за натрупани проблеми и добави, че е далеч "от мисълта, че за 3 месеца ще решим колосално проблемите във федерациите". Той обаче гарантира, че спортистите няма да бъдат въвличани в тези скандали и да страдат от тях.

Спортният министър призна и за разочарованията си от системата на спорта.

"Разминаванията са големи, всички знаем за проблемите, но в сърцевината на самата система не очаквах да бъде толкова фрапиращо безстопанствена. Това, което се случва на спортния комплекс "Септември" в столичния квартал "Красна поляна", не очаквах да бъде белязано от такава безстопанственост", заяви той.

Повече от 10 години търговци не плащали наем на ММС за ползвани помещения и обекти на спортния комплекс "Септември", посочи Керязов. Проблемите там са известни от повече от десетилетие.

"Това се случва в европейска държава. Никой няма там сега, с областна администрация сега говорим да се направят търгове, подали сме ги на прокуратурата търговците", каза спортният министър.

Той е категоричен, че трябва да се промени отношението към часовете по физическо възпитание. Според него те не бива да бъдат пренебрегвани, като в тях се пишат домашни и се решават задачи, защото "първата среща на младия човек със спорта не може да почака, както математиката и азбуката".

"Не може да почнем с 1+1 в пети клас. Трябва да се направят салони, да има учители по физическо и оценката да се дава за определени критерии. Не може да се пишат шестици на деца, щото е добър математик", заяви Керязов.

Спортният министър посочи, че и в София все още има училища без физкултурни салони, сред които е Националната природо-математическа гимназия (НПМГ). Той обаче изрази възхищението си от учителя по физическо възпитание там, който, въпреки че е професионалист, продължава да провежда часовете както трябва.

"Децата не могат да покрият нормативите по физическо, но те не са виновни, защото не им предоставяме условия. Няма как дете, не влизало по физическо, да поставяме критерии", коментира министърът.

Керязов обяви, че в бюджета за 2027 г. трябва да бъдат предвидени повече средства за спорт. Проектобюджетът на ММС вече е представен на министъра на финансите и на премиера.

"БСТ реализира повече приходи и подписват договор с БОК за предолимпийската подготовка, така че и БОК ще има средства и надявам се това, което ние сме подали като разчети и за ОИ, за децата в учебните заведения, със сигурност трябва да има повече пари", сподели Енчо Керязов.