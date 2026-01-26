Любопитно

Зодиакът отваря гардероба – какво да облечете, за да ви върви днес

Стрелците в тюркоаз, Рибите в ефирна материя

26 яну 26
Боряна Колчагова

Днешният ден изисква визуална стратегия. Звездите не настояват за екстравагантност, а за умно подбран стил, който работи за вас – в разговори, срещи, решения и настроение. Цветовете ще бъдат вашият таен съюзник, а дрехите – послание.
Ето какво да облечете вие, според знака си.

Овен

Напред сте във всяка ситуация, стига визията ви да го показва.
Печеливши цветове: червено, тъмносиво, бордо
Комбинация: спортно-елегантен силует – сако + удобен панталон
Съвет: избягвайте безличните цветове

Телец

Денят ви иска стабилност и стил без усилие.
Печеливши цветове: бежово, маслено зелено, кафяво
Комбинация: меки материи + класическа кройка
Съвет: инвестирайте в добър аксесоар

Близнаци

Очаква ви динамика, затова дрехите трябва да „мислят“ с вас.
Печеливши цветове: жълто, небесносиньо, светлосиво
Комбинация: риза + леко яке или жилетка
Съвет: детайл, който привлича погледа

Рак

Емоционален ден – облечете се така, че да се чувствате защитени.
Печеливши цветове: бяло, млечносиньо, перлено
Комбинация: удобна визия с мек силует
Съвет: не носете твърди и „студени“ материи

Лъв

Вие сте сцената. Визията трябва да е уверена, не крещяща.
Печеливши цветове: златисто, черно, наситено лилаво
Комбинация: минимализъм + силен акцент
Съвет: заложете на една ключова дреха – палто, сако или обувки, които носят авторитет, а останалото оставете изчистено

Дева

Редът ви носи късмет, но добавете щипка мекота.
Печеливши цветове: сиво, тъмнозелено, пудра
Комбинация: перфектно скроена риза + класика
Съвет: чиста линия = ясен ден

Везни

Денят е за хармония – и в дрехите, и в решенията.
Печеливши цветове: розово, светлосиньо, шампанско
Комбинация: елегантен топ + неутрална долна част
Съвет: симетрията ви носи успех

Скорпион

Тайната ви сила утре е в дълбочината на визията.
Печеливши цветове: черно, тъмночервено, мастилено
Комбинация: изчистен силует + тежък акцент
Съвет: по-малко думи, повече стил

Стрелец

Свобода, движение, идея – дрехите трябва да го позволяват.
Печеливши цветове: тюркоаз, синьо, лила
Комбинация: удобна визия с характер
Съвет: не се затваряйте в строг дрескод

Козирог

Ден за авторитет и сериозни разговори.
Печеливши цветове: тъмносиньо, графит, кафяво
Комбинация: класически костюм или структурирана визия
Съвет: изберете добре скроена дреха и качествен аксесоар – те ще говорят вместо вас в ключов момент

Водолей

Оригиналността ви работи, ако е премерена.
Печеливши цветове: електриково синьо, сребристо, бяло
Комбинация: нестандартен елемент в изчистен тоалет
Съвет: бъдете различни, но елегантни

Риби

Интуицията ви води – следвайте я и в гардероба.
Печеливши цветове: аквамарин, лавандула, светлосиво
Комбинация: ефирни материи + спокоен силует
Съвет: комфортът е вашият късмет

Боряна Колчагова

