Юлиан Вергов разтърси с признание: Загубихме децата си

Гангстерите се завръщат, старите сметки чакат разчистване, а границата между престъпността и действителността сякаш става все по-тънка. Десет години след последния си сезон „Под прикритие“ отново влиза в домовете на българските зрители – и то с ново попълнение в престъпния свят на Джаро.

Юлиан Вергов, който за първи път в кариерата си влиза в образа на гангстер, повдигна завесата около шестия сезон на сериала в предаването „Панорама“ по БНТ. Актьорът разказа за героя си, за трудната задача да се присъедини към толкова обичана продукция и за промените в България през последното десетилетие.

И направи мрачно, но иронично наблюдение за действителността, в която живеем.

„Нещата са станали като че ли по-под прикритие. Има известно разместване на пластовете, но не това, което е необходимо да бъде“, заяви Вергов.

Нов гангстер влиза в играта на Джаро

Шестият сезон на „Под прикритие“ ще разказва две паралелни истории – едната ще връща зрителите назад във времето, а другата ще се развива в настоящето.

Сред най-любопитните сюжетни линии е възникването на престъпната организация на Джаро, превърнал се в един от емблематичните образи в историята на българската телевизия.

Точно в тази история се появява героят на Вергов – Амигото.

„Зрителите ще видят още в първи епизод как Амигото, моят герой, влиза в бандата на Джаро. Има стълкновения, след това се доказва и всичко тръгва нататък. И стигаме до наши дни“, разкри актьорът.

Така зрителите ще могат да надникнат в миналото на познатите герои и да разберат как са се формирали отношенията и конфликтите, които определят развитието на криминалния свят в сериала.

„Ние сме новобранците“

Макар да има богат опит в киното, театъра и телевизията, Вергов признава, че присъединяването към „Под прикритие“ носи особено напрежение.

Причината е огромната популярност на сериала и силната привързаност на зрителите към неговите герои.

„Ние сме новобранците. Малко е трудно. Трудно е и задължаващо при такъв сериал, който е много харесван, много обичан, а има вече изградени любимци много. И ти да се намесиш там е малко трудно. Но пък сме приятели с колегите, така че се случиха нещата“, сподели той.

Актьорът е убеден, че новият сезон има всички предпоставки да задържи интереса на публиката. Според него силата на „Под прикритие“ никога не е била единствено в престрелките, преследванията и престъпните интриги.

В основата му стоят човешките отношения – приятелството, предателството, болката, хуморът и онова неудържимо желание за живот, което кара героите да продължават дори когато всичко изглежда изгубено.

„Първо загубихме децата си“

Разговорът върна Вергов и към 90-те години – време на престъпни групировки, несигурност и масова емиграция.

Според актьора един от най-тежките резултати от онзи период е напускането на страната от толкова много млади българи.

„Първо загубихме децата си, защото много от тях напуснаха България. Точно поради тази причина. Защото тук беше нещо страшно, всеки гледаше да замине“, коментира той.

В думите му прозвуча разочарованието от обществените процеси, които според него продължават да пречат на България да се промени достатъчно.

Но макар да гледа критично на случващото се в страната, Вергов отказва да се поддаде на песимизма.

„Всяко зло за добро“ – философията, която никога не го е подвеждала

Актьорът признава, че понякога най-трудното нещо е човек сам да си позволи да бъде щастлив.

Животът неизбежно поднася загуби, разочарования и изпитания, но според него именно начинът, по който ги приемаме, определя дали ще успеем да продължим напред.

„Ами по-трудно е да се накараш да ти е хубаво. В крайна сметка случват се на всеки неща лоши, които той не приема, страда“, сподели Вергов.

И разкри житейското правило, което му помага да преминава през трудностите:

„Но ако се намамиш, че една приказка в живота ми досега не ме е подвела никога, казва се: „Всяко зло за добро“. И това през годините се е оказало абсолютно вярно. И ако мислим по този начин, мисля, че все повече ще се усмихваме и ще се радваме на всяка среща, на всеки човек.“

„Българите са задружни, но се делят по невидими причини“

Вергов не скри и недоумението си от разделението в българското общество.

Според него хората у нас притежават чувство за справедливост и способност да бъдат единни, но твърде често попадат в конфликти, чиито причини дори не могат да бъдат ясно обяснени.

„Българите са много задружни. Просто сега се делят по невидими за мен причини. Не знам защо за всяко нещо се почва една патардия“, каза актьорът.

Въпреки това той е убеден, че оптимизмът може да надделее.

Десет години чакане приключват тази вечер

След цяло десетилетие отсъствие от телевизионния екран „Под прикритие“ се завръща с 12 нови епизода, в които ще се срещнат познати персонажи и нови лица.

Премиерата на шестия сезон е тази вечер, 10 октомври, от 22:00 часа по БНТ 1.

Зрителите ще проследят не само развитието на настоящите събития, но и началото на историята на Джаро и неговата банда.