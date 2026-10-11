В най-малко посещаваната страна в Европа се намира най-доброто място за почивка

Звънът на алпийски камбанки оглася въздуха в Малбун – най-високия курорт на Лихтенщайн. Това китно кътче е истинско убежище за летни разходки и зимни ски приключения. Мелодията му ви съпътства навсякъде: докато разопаковате багажа си, докато се наслаждавате на местна бира Brauhaus на слънчевата тераса или докато се отправяте към планинските предизвикателства на 2000 метра надморска височина.

Сгушен между Австрия и Швейцария, и само на 32 км от Германия, Лихтенщайн се простира на едва 24 км дължина и 6 км ширина. В Европа единствено Ватиканът, Монако и Сан Марино са по-малки от него.

За мнозина това е перфектната дестинация за бързо „отмятане“ от списъка с мечти – бързо селфи на границата и готово. За други е шанс да преминат през целия преход на страната за броени часове и да се завърнат у дома с постижението, че са обходили три държави за един ден.

Но бързането лишава пътешественика от истинската магия на тази уютна суверенна държава. За да я усетите наистина, седмица престой е идеалният избор, макар че дори един тридневен есенен отдих може да се превърне в незабравимо изживяване, отбелязва Daily Mail.

Тъй като Лихтенщайн е сред най-малко посещаваните страни в Европа, тук ще откриете мечтаното бягство от масовия туризъм. Няма да зърнете познатите световни хотелски вериги или знака на Starbucks. Единственото изключение от глобалните марки е единичният ресторант на McDonald's във Вадуц, който се радва на голям успех.

В замяна на това Лихтенщайн предлага изобилие от природа – 92 именувани планински върха, живописни лозя и най-гъстата мрежа от туристически пътеки в Европа (над 400 км). Перлата в короната е 75-километровата „Пътека Лихтенщайн“, която криволичи през най-пленителните кътчета, а река Рейн тихо рамкира западната граница.

Където и да се обърнете, пейзажът носи пълно спокойствие: цветни алпийски поляни, величественият масив Ретикон и рустикални дървени къщи, които изглеждат излязали директно от приказка.