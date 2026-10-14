Изненада! Имала ли е Даяна таен романс с холивудска легенда

Ноември 1985 година оставя незабравим отпечатък в историята на кралските визити. По време на бляскава вечеря в Белия дом, домакинствана от Роналд и Нанси Рейгън в чест на принц Чарлз и принцеса Даяна, се ражда една от най-известните снимки в света – танцът на Лейди Ди с Джон Траволта. Малко хора обаче знаят, че същата вечер Даяна преживява далеч по-интимен и страстен момент с друга легенда на Холивуд – Клинт Истууд.

Докато Траволта я върти по дансинга, привличайки всички погледи, Истууд държи принцесата плътно в прегръдките си, поклащайки се в ритъма на музиката далеч от светкавиците. Свидетели описват химията между тях като поразителна – двамата се гледат страстно в очите, сякаш са сами в залата, а Даяна изобщо не се тревожи от присъствието на съпруга си.

По нейна лична молба сред 80-те подбрани гости присъстват любимите ѝ актьори: Джон Траволта, Том Селек и Клинт Истууд. Макар и първоначално притеснен, 55-годишният тогава Истууд бързо стопява ледовете с шегата: „Ти си твърде стара за мен“, на което 24-годишната Даяна с усмивка отвръща: „Аз съм само на 24“.

Очевидци разказват за закодирания им, флиртуващ разговор. С височината си от 193 см Истууд впечатлява принцесата, която дори прави забележка по адрес на Чарлз, споделяйки колко е хубаво за промяна да танцува с мъж, по-висок от нея.

Като страстен почитател на киното, Даяна не спира да говори за звездата от „Мръсният Хари“. Но историята им не приключва в Белия дом. Твърди се, че след развода си с Чарлз през 90-те години, Даяна тайно е посрещнала Истууд в двореца Кенсингтън. Личният ѝ готвач Дарън Макгрейди си спомня как е приготвил специални агнешки котлети за актьора, за които той лично му благодарил.

Клинт Истууд запазва пълно мълчание за връзката си с Даяна през всички тези десетилетия – проява на истински джентълмен, който отнася тайните със себе си. А Лейди Ди отнася загадката в гроба си след трагичната си смърт през 1997 г., оставяйки след себе си спомена за една изключително специална и интригуваща близост.