Чарлз отправи остро предупреждение! Заплаха за целия свят

Крал Чарлз III отправи сериозно предупреждение за нарастващите заплахи от дезинформация и злонамерени действия в интернет, които застрашават сигурността и доверието в дигиталния свят.

В специално писмо по случай 10-годишнината на британския Национален център за киберсигурност (NCSC), монархът отбеляза, че извършителите на кибератаки използват все по-сложни автоматизирани технологии. Според него стабилната киберзащита е от решаващо значение за опазването на демократичните институции, бизнеса и критичната инфраструктура, предава BBC. В обръщението си той изрази и специална благодарност към експертите в сектора, чиито усилия често остават зад кулисите.

Посланието на британския крал идва непосредствено след мащабна кибератака срещу онлайн гиганта Asos. Хакери успяха да компрометират приложението на компанията за изпращане на съобщения, като се предполага, че са достъпили личните данни на милиони клиенти – включително имена, адреси, телефони и рождени дати.

Това е поредното предупреждение от монарха по темата. Само преди месец той алармира за екзистенциалните рискове от изкуствения интелект, ако той се озове в неподходящи ръце. По време на среща с лидери от технологичната индустрия крал Чарлз призова за отговорно развитие на иновациите, за да се избегнат потенциално катастрофални последици за обществото.