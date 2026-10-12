Библиотека дава под наем палатки, бинокли и уреди за мечки. Книгите вече не са достатъчни

Представете си библиотека, в която вместо да ви направят забележка, че сте влезли с кални обувки, ви насърчават да се изцапате още повече. Място, където децата могат да се катерят по камъни, възрастните да заемат палатка за уикенда, а любителите на природата да си тръгнат с бинокъл или уред за наблюдение на диви животни.

Това не е фантазия на някой ексцентричен библиотекар, а напълно реална институция в американския щат Колорадо.

Тя се нарича Anythink Nature Library и се намира в град Торнтън, близо до Денвър. Отворила врати на 8 август 2026 г., библиотеката е представяна като първата обществена природна библиотека в САЩ.

И макар в нея да има хиляди книги, най-голямата ѝ атракция е нещо, което не може да се побере между две корици – истинската природа.

От библиотеката направо в гората

Новата библиотека се простира върху терен от около 15 акра, или приблизително 61 декара. Сградата е с площ над 3000 квадратни метра и е проектирана така, че да съчетава четенето, ученето и непосредственото общуване с природата.

През огромните прозорци се откриват гледки към планините, а в сърцето на сградата има открита градина.

На разположение на посетителите са пространства за игра, наблюдение и експерименти.

Децата могат да се катерят по специално подредени камъни, да изучават растенията и насекомите или да изследват как изглежда природата през различните сезони.

Има дори специална тъмна стая, чийто таван наподобява звездно небе. Интериорът е замислен така, че да създава усещане за нощувка сред природата.

Вземаш книга, а получаваш и палатка

Една от най-интересните инициативи е програмата TryIts, която позволява на притежателите на безплатна библиотечна карта да заемат туристическо оборудване.

Колекцията включва над 650 предмета и комплекта, като плановете са броят им да достигне приблизително 1500.

Сред тях има палатки, принадлежности за къмпинг, хамаци, снегоходки, инструменти за градинарство, комплекти за наблюдение на птици и насекоми, както и оборудване за изследване на дивата природа.

Идеята е проста – човек не трябва да харчи стотици долари за екипировка, за да разбере дали обича планинските преходи, наблюдението на птици или къмпингуването.

Достатъчно е да има библиотечна карта и любопитство.

Място, където калните обувки са добре дошли

Според ръководителите на проекта съвременните деца прекарват все повече време пред екраните, а възможностите им за свободна игра навън намаляват.

Затова библиотеката е създадена с различна философия.

Тук не е задължително първо да прочетеш книга за природата. Можеш първо да докоснеш пръстта, да видиш птица или да откриеш непознато насекомо. И едва след това да потърсиш отговорите в книгите.

Ръководителката на библиотеката Мария Майо-Пийзли, която преди това е работила като рейнджър в Националния парк „Роки Маунтин“, обяснява, че целта е децата да имат възможност свободно да се движат и да опознават естествената среда.

Библиотека, която продължава извън стените си

Около сградата има пешеходни маршрути и пространства за обучение на открито. Предвижда се през 2027 г. местната пътека да бъде свързана със съседната природна територия Aylor Open Lands, която обхваща около 140 акра.

Така библиотеката ще се превърне и в отправна точка за разходки, туризъм и наблюдение на природата.

Идеята има и социално измерение. За семейства с ограничени доходи туристическото оборудване често е непосилен разход. Тук то става достъпно безплатно.

В свят, в който все повече библиотеки търсят начин да привлекат нови поколения читатели, тази в Колорадо предлага необичайно решение – вместо да се конкурира с природата, тя я превръща в своя най-голяма читалня.

А най-хубавото е, че книгите все още са там. Просто приключението вече започва още преди да ги отвориш.