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Бури и пожари бушуват в САЩ

Бури и пожари бушуват в САЩ

Продължава огнената стигия в щата Колорадо. В други райони на САЩ духат силни ветрове и има обилни валежи. Заради огъня в Колоардо са евакуирани 900...

13 юни | 13:42
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