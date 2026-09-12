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Искат 8 милиона за нови книги

Искат 8 милиона за нови книги

Вестници и списания отново ще влизат в обществените библиотеки, като парите ще минават през общините Децата питат за Хари Потър, предлагат им "Овчарч...

15 юли | 18:50
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