Спектакълът за Чудесата! Награди от Хераклея и Провадия Солницата до читалището в Белица
Спектакъл "България - страна на Чудесата" събуди българите в Деня на будителите
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Спектакъл "България - страна на Чудесата" събуди българите в Деня на будителите
Експертизата на този проект не беше чута, каза още тя
Тя се надява на финансиране от държавата и частния бизнес
Преведе 270 000 лв. на библиотеките
Културното наследство е ресурс за развитие, каза доц. Анета Дончева
Младите се връщат в Храма на книгата, казва доц. Анета Дончева
XVII Национална библиотечна седмица се провежда от 9 до 16 май 2023
Предвидени са средства и за Държавна агенция "Архиви"
Вие градите мостове между миналото, настоящето и бъдещето, каза вицепрезидентът
Заповедта позволява провеждането на културни събития
Учебни занятия ще могат да се провеждат и там
Това стана ясно на днешната работна среща с библиотекари от областта за дейността на обществените библиотеки в Старозагорско
Плевенската библиотека бе пълна с деца, каза народният представител Полина Цанкова
Протестен ден на гнева организираха работещите в музеи, библиотеки и галерии. Хиляди хора в цялата страна излязоха на протест. Те настояха за увеличен...
Служители в музеи и библиотеки от цялата страна излизат на протест днес срещу Бюджет 2016. Те са недоволни, че за поредна година са поставени в "униз...
Служители в музеи и библиотеки от цялата страна излизат на протест на 24 ноември срещу Бюджет 2016. Те са недоволни, че за поредна година са поставен...
Вестници и списания отново ще влизат в обществените библиотеки, като парите ще минават през общините Децата питат за Хари Потър, предлагат им "Овчарч...
София. Най-малките ученици пишат най-правилно, казва Евелина Гечева, мениджър на образователен портал "Академика" - Образователният портал "Академика...