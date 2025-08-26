Свързват Хераклея Синтика с мемориалния комплекс на Ванга

Независимо от продължилите с години съдебни спорове с екологични организации, Община Петрич получи зелена светлина и започва изграждането на пътя, който свързва античния град Хераклея Синтика с комплекс "Ванга".

Туристическата и пътна инфраструктура се превърна в приоритет на общинската администрация, с оглед огромния интерес към обектите от национално значение в района.

След завършване на първия етап от проекта за социализация на античния град Хераклея Синтика, екипът има готовност да стартира и изграждането на детски център със зелено училище, къмпинг и възстановка на древните римски басейни.

След години съдебни спорове започва строителството на пътя, който ще свързва древния град с комплекс „Ванга“, потвърди кметът на Петрич Димитър Бръчков, цитиран от БНР.

"Това, което направихме за Хераклея Синтика, е достъп до асфалтов път. Предстои свързването на комплекс "Ванга" с път, заедно с Хераклея Синтика, защото е едно магично място като цяло", коментира Бръчков.

Основен ремонт се предвижда и на пътищата до туристическите атракционни селища в Огражден планина, а пътят до известния Чуриловски манастир е напълно обновен.

"Също така в Подгорския район, който в момента се развива в посока планински туризъм, направихме съвсем нов 20-километров път. Нека да не забравяме Чуриловския манастир, който си има своя собствен магнетизъм и пътят до там е напълно цялостно ремонтиран", допълни още кметът.

В момента община Петрич ремонтира и пътя към хижите в Беласица, като на възлови места се изграждат подпорни стени.

