Поредна уникална находка на Хераклея Синтика

Откритието е от североизточния ъгъл на централния площад

Източник: БГНЕС

08 авг 25 | 13:11
Поредна уникална находка на Хераклея Синтика!

Майсторски гравирана гема откри екипът на проф. д-р Людмил Вагалински в началото на редовните разкопки на форума. Макар да не е изцяло запазена, на нея се вижда ясно глава на млад мъж в профил, с правилни черти и дълги къдрици. Смята се, че вероятно изображението е на бог Дионис.

Снимка БГНЕС

Работната предварителна датировка на пласта, в който е намерена гемата, е І-ІІІ век. Материалът също е под въпрос. Дали наистина е червено стъкло, както изглежда, ще трябва да потвърди специалист гемолог, пише БГНЕС.

Находката е от североизточния ъгъл на централния площад, където екипът на проф. Вагалински проучва сграда с подова мозайка.

