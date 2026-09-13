Свързват Хераклея Синтика с мемориалния комплекс на Ванга
В момента община Петрич ремонтира и пътя към хижите в Беласица
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В момента община Петрич ремонтира и пътя към хижите в Беласица
Πocлeднитe 420 мeтpa oт тpaceтo ca oбocoбeни ĸaтo oтдeлнa пoзиция в тъpгa
Има и мобилни контролери, които се свързват директно с телефона ви
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София. Правителството предлага промени в Закона за търговския регистър, с които в българското законодателството се транспонират изискванията на Директ...
София. Северната скоростна тангента на София, която ще свърже магистралите "Люлин", "Хемус", "Тракия" и пътя от столицата ни към Калотина и Сърбия, ще...