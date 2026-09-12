Свързват Хераклея Синтика с мемориалния комплекс на Ванга
В момента община Петрич ремонтира и пътя към хижите в Беласица
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В момента община Петрич ремонтира и пътя към хижите в Беласица
Мултимедийна диорама - новата атракция на Мемориалния комплекс
Благоевград. В Благоевград ще бъде изграден Мемориален комплекс с бюст-паметници на видни борци за свобода. Той ще бъде оформен по пътя, който свързва...
Благоевград. Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов положи първите три камъка в основата на 33-метровия светещ кръст, който ще се издигне на...