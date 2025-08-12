В Хераклея Синтика археологията среща туристите с изкуството

Исторически музей Петрич одухотвори руините на древния град

В последната година Хераклея Синтика се превърна в най-посещавания и обичан археологически обект в България. Не случайно е и част от кампанията "Чудесата на България" на вестник "Стандарт".

Двете статуи, които екипът на проф. Людмил Вагалински намери през 2024 година в големия канал, още вълнуват и очароват всеки посетител. Освен археологията обаче, в античен град Хераклея Синтика има още много какво да се види, чуе и усети.

Исторически музей Петрич си е поставил за задача да оживи и одухотвори отново руините на древния град.

След мащабния проект за реставрация, който Община Петрич реализира през 2024, античните структури се превръщат в красива сцена за изкуството.

Местата на културната ни памет отдавна надхвърлят тесните рамки на историческото познание, заключено в дати, събития и имена. Те оживяват чрез преживяванията на хората, докоснали се до изкуството в различните му форми. Затова мисията на музея е тези места да разказват живи истории, да се превърнат във вдъхновяващо поле за срещи с творци и будни умове. Изградената връзка между посетителя и обекта спомага за това все повече хора да припознават културно-историческите обекти, да съпреживяват историята, не просто да я познават. А изкуството, от своя страна, най-добре умее да сближава хората.

От лятото на 2025г. стартираха първите културни прояви, които сформират общата визия за развитие и социализиране на Хераклея Синтика. Обединени под името "Хераклейски вечери на изкуството". Събитията, провели се през месеците май, юни и юли поставиха началото на една фестивална традиция, която ще бъде доразвита през следващите сезони. В рамките на лятната програма бяха включени музикални концерти, премиери на книги, театрални спектакли.

Публиката изживя музикално пътешествие отвъд времето и пространството с част от тазгодишното лятно издание на CULTURAMA и запомнящия се концерт "Ориент Експрес - Transitions. Пътуване във времето". Световно известни музиканти сред които Ина Кънчева, Сократис Синопулос, Кито Гато и други, поднесоха на публиката музикална наслада за сетивата.

Интригуващо литературно пътуване по следите на древната тайна заедно с героите на писателката Гергана Лаптева имаше през юли. Срещата с автора събуди любопитството за "съкровището на Цезар", което търсене стига именно в Античния град Хераклея Синтика.

Спектакълът "Облаците" на Античен театър "Огнян Радев" не беше просто театър, а разтърсващо преживяване за значенията и посланията, отразени в думите на Аристофан от V в. пр. Хр., които остават и до днес неизменни.

Лятната програма бе допълнена от концерт на Младежка струнна формация "Петрич" с диригент Тодор Ковачев при Народно читалище "Братя Миладинови - 1914". Творците разляха мелодията на старинните инструменти върху античните зидове по залез слънце в запомняща се атмосфера.

Всички събития бяха съпътствани с представяне на местна винарски изби. Публиката можеше да се докосне и до винените традиции на региона и да съчетае културното наследство, изкуството с напитката на боговете.

Богатата културна програма и всички събития в нея са част от дейностите по социализация и популяризиране на Античен град Хераклея Синтика и Исторически музей Петрич.

Предстоят още културни събития в Исторически музей Петрич и Античен град Хераклея Синтика - звездни филмови вечери, музикални концерти, срещи с еколози, артисти и много детски ателиета.

