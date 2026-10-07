Жилища изникват върху световна гордост на социализма у нас

В началото на 2024 година бе съборен легендарния Радиозавод „Черно море“ във Варна. По непотвърдена информация на мястото на терена ще бъде построен комплекс от шест високи жилищни сгради.

Държавното предприятие, основано през 1966, е било за производство и доставка на навигационни системи с военно и гражданско предназначение.

Заводът е най–голямото предприятие в тази сфера в бившия соцлагер. В него са работили над 5000 специалисти. След приватизацията персоналът спада на няколкостотин души.

Акционерно дружество „Черно море“, което е със 100% частен капитал, наследява производствената база.

До 1989 г. България държи 18% от световния пазар на радионавигационна апаратура.

35 години по-късно, в условията на свободно пазарно стопанство и бидейки част от най-проспериращия икономически съюз на планетата, страната ни няма нито един световнопризнат промишлен продукт, а в обзорните доклади на Европейския съюз българската индустрия се дава като пример за ниска добавена стойност и архаична зависимост от наличните природни ресурси, пише soc.bg.