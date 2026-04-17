Петролът поевтинява след примирие и надежди за сделка с Иран

Цените на петрола се понижиха в ранната азиатска търговия днес, след като инвеститорите реагираха на сигнали за намаляване на напрежението в Близкия изток. Влизането в сила на 10-дневно примирие между Ливан и Израел и очакванията за възможни преговори между САЩ и Иран доведоха до спад на котировките.

Пазарът отчита вероятност за стабилизиране на доставките в региона. Това оказа директен натиск върху цените след скорошния им рязък ръст.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поевтиняха с 1,34 долара или 1,35 на сто до 98,05 долара за барел. Американският суров петрол WTI също отчете спад - с 1,65 долара или 1,74 на сто, като се търгува за 93,40 долара за барел.

Коментарите на американския президент Доналд Тръмп допълнително подкрепиха очакванията за деескалация. „Ще видим какво ще се случи. Но мисля, че сме много близо до сключването на споразумение с Иран“, заяви той пред репортери пред Белия дом. По думите му Техеран е предложил да не притежава ядрени оръжия за повече от 20 години.

В последните седмици цените на петрола бяха под силен натиск нагоре, като през март отчетоха ръст от около 50 процента. Едва наскоро котировките се понижиха под 100 долара за барел, а през тази седмица се задържаха около нивата от 90 долара.

Конфликтът в региона продължава да влияе върху пазарите. Военната операция на Израел в Ливан остава ключов фактор за несигурността около доставките и преговорите за мирно уреждане на напрежението с Иран.

Според анализатори на Ай Ен Джи затварянето на Ормузкия проток е довело до прекъсване на доставките на около 13 милиона барела петрол дневно, което подчертава значението на региона за глобалния енергиен пазар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com