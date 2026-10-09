ОББ и Mastercard осигуриха филтрирана вода за още 5500 ученици по програмата „ВОДИМ“

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, и Mastercard продължават да разширяват обхвата и териториалното покритие на съвместната им програма ВОДИМ, която има за цел опазването на водата от извора до чешмата. В началото на новата учебна година близо 5500 ученици от СУ „Иван Вазов“ в Плевен – най-голямото училище в Северна България, СУ „Св. Патриарх Евтимий“ в Пловдив, СУ „Емилиян Станев“ във Велико Търново и ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково, които са най-големите училища в тези градове, получиха гарантиран достъп до филтрирана вода.

Това стана след като в там бяха монтирани диспенсъри HYDRASTATION, които използват многостепенна филтрация на чешмяната вода. Тя отстранява твърди частици, нежелан вкус и мирис и различни органични и химични замърсители, без да променя минералния състав и pH на водата. Чешмите вече предлагат безконтактно пълнене на бутилки и разполагат с брояч на използваната вода, който позволява да се проследява ефектът от инициативата.

„Преди година поставихме началото с пет столични училища. Днес резултатите показват, че когато осигурим лесен достъп до вода там, където децата прекарват голяма част от деня си, създаваме реална промяна в ежедневните им навици. С новите диспенсъри достигаме до още четири града и превръщаме програмата в инициатива с все по-широк национален обхват“, коментира Дияна Димитрова-Каменова, изпълнителен директор „МСП Банкиране“ на ОББ.

„Устойчивите навици се изграждат с ежедневни, достъпни решения. HYDRASTATION помага на учениците да избират водата по-често и едновременно с това да намаляват употребата на пластмаса за еднократна употреба. Постигнатото през първата година ни дава увереност да продължим да развиваме програмата и да достигаме до повече деца и общности“, сподели Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово.

Първите диспенсъри HYDRASTATION бяха монтирани през 2025 г. в три сгради, в които се помещават пет столични училища – Първа английска езикова гимназия, 112 ОУ „Стоян Заимов“, 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, 129 ОУ „Антим I“ и Софийската математическа гимназия. Данните показват, че за една учебна година учениците са изпили повече от 85 000 литра филтрирана вода от системите. Това количество се равнява на над 170 000 еднократни половинлитрови бутилки и показва, че свободният достъп до вода в училище може да насърчи както редовната хидратация, така и използването на съдове за многократна употреба. С новите диспенсъри програмата вече достига до над 10 000 ученици.

„ВОДИМ“ е дългосрочна програма на ОББ и Mastercard, която обединява проекти за възстановяване и опазване на природни водоизточници и екосистеми, подобряване на достъпа до филтрирана питейна вода и ангажиране на общностите чрез доброволчество и образование. През 2026 г. програмата разшири дейностите си в различни точки на страната, следвайки цялостния път на водата – от природните източници, през реките, до достъпа до филтрирана вода в населените места.