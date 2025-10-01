Автомобилен гигант възражда емблематичен модел, но има уловка

Прототип на нов електрически модел на Audi беше забелязан по време на тестове в Европа. Заради размерите на той попада в C-сегмент, но от формата му личи, че това няма да бъде просто хечбек с електрическо задвижване, подобен на A3. Новият автомобил изглежда като възроден вариант на емблематичното Audi A2.

Изображенията на прототипа показват форма, подобна на тази на VW ID.3 и Cupra Born. Поглед отблизо обаче че разкрива, че новият електромобил на Audi ще има по-малко изправена, по-футуристична форма. И голяма част от елементите са препратка ултралекото A2, представено за първи път в началото на 2000-те години.

Това най-ясно се личи от силуета на автомобила с предно стъкло със стръмен ъгъл и къс капак, който помага за аеродинамиката. За разлика от ID.3, линията на покрива на Audi е по-ниска и по-елегантна и се извива по-агресивно отзад, за да създаде опашка, която изглежда пряко свързана с A2.

Новият електромобил дори изглежда споделя стъкления дизайн на A2 с две части за задната врата, шарнирно закрепена на покрива, за да създаде много по-голям отвор. Има и други доказателства, които предполагат връзката с A2, включително кръгли разширени арки на колелата и малко крило, прикрепено към капака на багажника.

Всъщност този нов модел черпи толкова много вдъхновение от A2, че няма как да е изненадващо да приеме името "A2 e-tron", въпреки че е с пълен клас по-голям от оригиналното супермини. Разбира се, напълно възможно е в Инголщад да заложат на "A3 e-tron", като това предстои да се разбере, пише "Аутомедия".

И все пак автомобилът има някои общи черти със сегашните Audi, като основната е стилът на предницата. Това включва използването на тънки горни дневни светлини с по-малки дълги светлини, монтирани отдолу. Прототипът също така разполага с подобна на Q4 решетка и задни светлини, но те ще бъдат различни на серийния модел, чиято премиера е през следващата година.

В основата на модела е актуализирана версия на платформата MEB, използвана от настоящите Volkswagen ID.3 и Cupra Born, наречена MEB+. Audi вече използва тази сравнително компактна платформа за своя Q4 e-tron, но новото A3 e-tron (или A3 e-tron) трябва да бъде стъпка по-надолу по отношение на размера, давайки на купувачите алтернатива на електрическия автомобил на съществуващия A3, задвижван от ДВГ.

Новият електромобил Audi вероятно ще сподели всякакви технически подобрения с обновения ID.3, който трябва да бъде издаден приблизително по същото време, и ще разполага с комбинация от монтиран отзад електрически мотор и батерия, монтирани под пода. Не знаем дали има някакви промени на едро в текущата технология на батериите на картите, но очакваме новото Audi вероятно да се предлага с някои или всички опции за батерии от 58 kWh, 77 kWh и 79 kWh, налични в текущия ID.3.

