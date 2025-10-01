Специалистите посочиха 3 кросоувъра, които си заслужава да купим

Експертите на TopSpeed определиха най-надеждните кросоувъри за 2025 г. сред съвременните достъпни автомобили. Това са най-добрите модели в сегмента и се препоръчват за закупуване.
Те идентифицираха нови автомобили, които ще осигурят надеждна услуга и няма да изискват огромни инвестиции в чести ремонти. Заслужава да се отбележи също, че това са много практични автомобили в популярен формат.
Най-добрите надеждни и достъпни кросоувъри за 2025 г.:
- Хонда CR-V;
- Тойота РАВ4;
- Мазда CX-5.
