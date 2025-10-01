Бизнес

Специалистите посочиха 3 кросоувъра, които си заслужава да купим

Това са най-добрите модели в сегмента

01 окт 25 | 13:57
Агенция Стандарт

Експертите на TopSpeed ​​определиха най-надеждните кросоувъри за 2025 г. сред съвременните достъпни автомобили. Това са най-добрите модели в сегмента и се препоръчват за закупуване.

Те идентифицираха нови автомобили, които ще осигурят надеждна услуга и няма да изискват огромни инвестиции в чести ремонти. Заслужава да се отбележи също, че това са много практични автомобили в популярен формат.

Най-добрите надеждни и достъпни кросоувъри за 2025 г.:

  • Хонда CR-V;
  • Тойота РАВ4;
  • Мазда CX-5.

 

Автор Агенция Стандарт

