Властта: Няма преки доказателства срещу Русия за ударите по корабите

Няма преки доказателства, че Русия стои зад атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море. Това подчерта заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Прогресивна България“ Иван Ангелов, който призова да не се прибързва с обвиненията, преди да бъдат установени всички факти.

По думите му България поддържа постоянен контакт с Румъния и Турция, а дипломатически мерки ще бъдат предприети едва след получаването на убедителни доказателства за произхода на нападенията. Въпреки нарастващото напрежение край българските брегове към момента няма проблем с доставките на петрол.

Не можем да кажем чии са дроновете

„Не бива обаче да прибързваме със заключенията. Все още няма директни доказателства откъде идват тези атаки“, заяви Иван Ангелов пред бТВ.

Той коментира последните инциденти с търговски кораби в Черно море, които предизвикаха засилени мерки за сигурност и намеса на военните.

По думите му при един от случаите са били вдигнати два изтребителя. Едната засечена цел е изчезнала от наблюдение, а другата се е насочила към Украйна. Това обаче не позволява да бъде установена категорично принадлежността на дроновете.

Ангелов уточни, че дори информацията за удар с дрон срещу петролен танкер в румънските териториални води все още не е окончателно потвърдена. „Когато получим гаранции и доказателства от коя страна идват дроновете - ще бъдат предприети съответните дипломатически мерки“, подчерта той.

Предположенията сочат Русия, но доказателства липсват

Депутатът не отрече, че съществуват основания за подозрения към Москва. Според него логиката насочва към Русия, особено при нападението срещу кораба „Челси 3“, който е украинска собственост, плава под малтийски флаг и има украински и азербайджански моряци на борда.

Ангелов изтъкна, че е трудно да се намери логично обяснение защо Украйна би атакувала кораб със свои граждани.

Той обаче направи важно разграничение между подобни предположения и наличието на действителни доказателства.

Тази позиция съответства и на заявеното по-рано от президента Илияна Йотова, която подчерта, че България няма да отправя официални дипломатически обвинения без достатъчно доказателства.

Премиерът Румен Радев също заяви при срещата си с руския посланик Елеонора Митрофанова, че страната ни все още не разполага с категорични данни за произхода на атакуващите дронове, въпреки че според него резултатите от ударите са в полза на Русия.

България засилва мерките, доставките на петрол са гарантирани

Иван Ангелов увери, че българските власти работят в тясна координация с румънските и турските си партньори, за да ограничат опасностите за корабоплаването.

„Рискът в Черно море се повишава. Правим всичко възможно да обезпечим сигурността на превозните средства в нашата територия“, посочи той.

Към момента няма нарушения в доставките на петрол, но депутатът предупреди за друга сериозна последица от нападенията.

Засиленият риск води до поскъпване на морските застраховки, а това увеличава разходите за превоз на товари. В крайна сметка по-високите транспортни разходи могат да се отразят и върху цените на стоките за потребителите.

Ангелов изрази надежда военните действия да приключат възможно най-скоро, тъй като последиците вече засягат не само воюващите държави, но и целия Черноморски регион.