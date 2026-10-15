Черно море става все по-опасно! Предложиха нов начин за спасяване на корабите

Търговските кораби да се движат в организирани конвои покрай бреговете на България, Турция и Румъния, за да бъдат по-добре защитени от зачестилите атаки с дронове в Черно море. Тази възможност постави на дневен ред капитан Андриян Евтимов в ефира на БНТ. Предложението идва след поредица от опасни инциденти, които вече застрашават не само човешки животи, но и международната търговия. Междувременно президентът Илияна Йотова предприема дипломатически действия за поставянето на черноморската сигурност на най-високо европейско равнище.

Корабите могат да се движат заедно, вместо поотделно

Според капитан Евтимов съвременните дронове са превърнали търговските кораби в изключително уязвими цели. Големите плавателни съдове трудно могат да избегнат нападение независимо от скоростта си, особено когато атаката идва неочаквано от въздуха или морето.

Затова една от възможните мерки е корабите да се придвижват в групи по предварително съгласувани маршрути през териториалните води на трите черноморски държави.

Идеята не означава непременно военен ескорт. Става дума за нова организация на гражданското корабоплаване, която би позволила по-добра координация с бреговите служби и по-ефективно наблюдение на движението.

Евтимов предлага да се разгледа и вариантът за обособяване на специални зони за изчакване. При подходящи условия корабите биха могли да преминават през определени участъци само през светлата част на денонощието. „Това, разбира се, е сложна организация, но не е невъзможно да бъде направена“, подчерта морският капитан.

България, Турция и Румъния трябва да действат координирано

Подобна система няма как да заработи без предварително съгласуване между крайбрежните държави, морските администрации и пристанищните оператори.

Необходимо ще бъде да се уточнят маршрутите, времето за придвижване и организацията на товаренето и разтоварването. Според Евтимов може да се използва и помощта на морски пилоти, които разполагат с актуална информация от бреговите служби.

Тяхната задача би била преди всичко да подпомагат комуникацията и координацията, а не да поемат управлението на корабите.

Капитанът припомни, че сходни практики са прилагани и в района на Ормузкия проток. За Черно море обаче подобна организация би била необичайна и ще изисква сериозна подготовка.

Новите атаки вече удрят и търговията

Предложението идва след пореден опасен инцидент край румънския бряг. В района на Сулина беше съобщено за пожар на търговски кораб, чийто екипаж твърди, че е бил атакуван с дрон. Всички 17 моряци са извън опасност, а румънските власти продължават да изясняват причините за инцидента.

Само дни по-рано България участва в спасяването на украински моряци от поразения търговски кораб „Челси-3“. Украинският външен министър Андрий Сибиха благодари на българските спасители и медици за бързата им реакция.

Последиците вече се усещат и от морския бизнес. Корабособственици съобщават пред БНТ, че след последните нападения застраховките за кораби и товари по определени маршрути са поскъпнали три пъти. Това създава риск от допълнително оскъпяване на превозите, което впоследствие може да се отрази върху цените на вносните стоки и суровините.

Йотова поставя сигурността на Черно море пред Европа

Темата вече придоби и сериозно дипломатическо измерение. След разговор с румънския президент Никушор Дан държавният глава Илияна Йотова обяви, че България и Румъния ще настояват сигурността на Черно море да бъде включена като извънредна точка в дневния ред на европейската среща на върха в Брюксел.

Двете държави подготвят обща позиция, насочена към засилване на наблюдението и осигуряване на европейска помощ за разследването на морските инциденти. Българската страна ще търси и съдействие от Европейската агенция за морска безопасност.