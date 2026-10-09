Радев с твърда позиция: Не можем да обвиняваме без доказателства

Има логически предпоставки, които насочват към една от воюващите страни като възможен извършител на атаките с дронове в Черно море, но България не разполага с доказателства, които позволяват категорично обвинение. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Пловдив. Той подчерта, че до момента не са открити останки от дроновете въпреки щателния оглед, извършен от българските военнослужещи на борда на поразения кораб. Премиерът коментира и срещата си с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов, както и необходимостта да бъдат използвани всички възможни дипломатически канали за прекратяване на войната. По думите му Европа продължава да плаща висока социална и икономическа цена за конфликта.

Има логически предпоставки, но няма доказателства

„Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност“, заяви Радев в отговор на въпрос установено ли е чии са дроновете, отговорни за инцидентите в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

Премиерът уточни, че към момента не са открити останки от безпилотните средства, които да позволят категорично установяване на произхода им.

Радев похвали българските военнослужещи

Министър-председателят поздрави българските военнослужещи за проявената смелост и висок професионализъм.

По думите му те са извършили щателен оглед на борда на кораба именно с цел да бъдат намерени останки от дронове или други следи, които могат да дадат повече яснота за атаката.

Засега обаче такива доказателства не са открити и затова Радев подчерта, че България не трябва да прави категорични заключения само въз основа на предположения.

Срещата с Буданов била по негова молба

Радев коментира и срещата си с началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов.

По думите му разговорът е бил проведен по молба на украинския гост, както вече е съобщил Министерският съвет.

Посещението на Буданов в София привлече сериозно внимание заради необявената предварително визита и последвалото му отпътуване за САЩ, където украинската делегация участва в важни разговори за войната.

Трябва да дадем път на дипломацията

Премиерът подчерта, че всички усилия за възстановяване на мира в Украйна заслужават подкрепа.

Според него прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за Русия и Украйна, но и за цяла Европа.

„Трябва да дадем път на пълния потенциал на дипломацията“, заяви Радев.

По думите му трябва да бъдат използвани всички възможни канали за комуникация и диалог, които могат да помогнат за прекратяване на бойните действия.

Европа продължава да плаща висока цена

Радев посочи, че продължаващата война има тежки последици далеч извън границите на Украйна.

Според него Европа плаща висока социална и икономическа цена, което прави търсенето на политическо решение още по-необходимо.

Позицията му идва дни след атаките срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона - инцидент, който изведе рисковете за сигурността в Черно море сред най-важните теми за страната.

Премиерът направи изявленията си в Пловдив, където участва в официалната церемония по дипломирането на абсолвентите от Факултета по дентална медицина на Медицинския университет.