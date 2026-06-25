Радев отива в Гданск с българска позиция за възстановяването на Украйна

Премиерът Румен Радев ще участва днес в петата Конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, която се провежда в полския град Гданск. Международният форум събира държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции и бизнеса.

Основната тема е следвоенното възстановяване на Украйна, включително критичната инфраструктура, енергетиката, логистичните връзки и възможностите за инвестиции в страната. Конференцията в Гданск се провежда на 25 и 26 юни и е съорганизирана от Полша и Украйна, става ясно от съобщение на правителствената пресслужба.

Форумът има за цел да засили международната подкрепа за възстановяването на Украйна и да насърчи инвестиции в украинския бизнес. В официалния фокус на конференцията са секторите, които са най-тежко засегнати от руската агресия - енергетика, критична инфраструктура и логистика.

Участието на Радев поставя България в разговора за бъдещата икономическа, транспортна и инфраструктурна свързаност в региона. За София темата има значение не само като част от общата европейска подкрепа за Украйна, но и през перспективата на Черноморския регион, транспортните коридори, енергийната сигурност и бъдещото участие на компании в проекти за възстановяване.

Конференцията се провежда на фона на дипломатическо напрежение между Киев и Варшава. Според Ройтерс украинският президент Володимир Зеленски няма да участва лично във форума, а украинската делегация ще бъде водена от премиера Юлия Свириденко. Тя заяви, че Украйна ще търси споразумения, които да засилят отбранителната устойчивост, икономическите връзки и възстановяването на енергийната инфраструктура, повредена от руските атаки.

Въпреки политическия контекст, срещата в Гданск остава един от най-важните международни формати за бъдещата реконструкция на Украйна. Очакванията са разговорите да се насочат към конкретни финансови механизми, участие на частния сектор и координация между държавите, международните институции и украинските власти. За региона това е и разговор за сигурността на пътища, пристанища, енергийни връзки и снабдителни линии, без които възстановяването на Украйна не може да се превърне от политическа заявка в реален процес.

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