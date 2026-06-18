Премиерът Радев ще води битка в Брюксел за милиарди

Министър-председателят Румен Радев заминава на ключово работно посещение в Брюксел, където централна тема на разговорите ще бъде бъдещата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Премиерът обяви новината лично пред кметовете по време на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт. По думите му България ще се изправи пред дипломатически сблъсък за запазване на европейските фондове за сближаване.

Натиск от големите донори и отбрана на кохезията

В Брюксел се очертава сериозно разделение между държавите членки относно това къде да се насочат парите на съюза. Големите страни, които са основните нетни донори в европейския бюджет, настояват за преместване на фокуса от традиционната кохезионна политика и Общата селскостопанска политика към секторите на сигурността и конкурентоспособността.

България обаче не е сама в тази битка. Премиерът Радев поясни, че страната ни координира действията си с т.нар. „група на приятелите на кохезията“ с цел да защити жизненоважното за по-слабо развитите региони финансиране. Според другата група държави Европа изостава в технологиите и високотехнологичните производства, което налага спешно засилване на конкурентоспособността, за да не се превърне съюзът в дългосрочен консуматор.

Фондът от 400 милиарда евро

Основен акцент в преговорите на премиера ще бъде новият фонд за конкурентоспособност, в който се очаква да бъдат концентрирани огромни средства в размер на над 400 милиарда евро. За да се гарантира, че тези пари няма да отидат изцяло в най-развитите държави и техните компании, българската страна предлага въвеждането на нов термин — „индустриална кохезия“.

Целта на българското предложение е по-малко развити икономики да бъдат активно включени в големите европейски индустриални и технологични проекти. Румен Радев призова за общи усилия и съвместна работа с местната власт у нас, за да може страната ни да бъде представена като важен стратегически фактор и да привлече максимален обем от средствата по новия европейски фонд.



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