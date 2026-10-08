Нови мерки пазят търговията в Черно море. България търси сигурни маршрути

България вече предприема конкретни действия след атаките срещу двата търговски кораба в Черно море - започнало е разследване за произхода на дроновете, ще бъдат обследвани останките на потъналия плавателен съд, обсъждат се нови безопасни коридори за корабоплаване и допълнителни системи за противодронова защита. Това стана ясно от думите на депутата от „Прогресивна България“ Явор Гечев в ефира на Нова телевизия. Той предупреди, че напрежението вече се отразява върху транспорта и застраховането на товарите, но подчерта, че към момента няма непосредствена опасност за България и не се очакват проблеми със снабдяването със суровини.

Пълно разследване на атаките

Гечев подчерта, че позицията на правителството и на Консултативния съвет за национална сигурност е да бъде извършено пълно разследване, преди да бъде посочен извършителят на атаките.

По думите му както Русия, така и Украйна отричат да са замесени. Затова българските институции търсят материални доказателства - части от дронове, следи от пораженията върху корабите и друга информация, която може да установи произхода им.

Единият от плавателните съдове остава на вода и може да бъде обследван директно, докато останките на потъналия кораб ще бъдат проучени с подводни дронове. Това е част от предприетите действия за събиране на доказателства, преди България да излезе с официална позиция.

Държавата търси решение за безопасните коридори

Гечев обърна специално внимание на предстоящия активен период за износ на българско зърно. Черно море е ключов маршрут за огромни количества селскостопанска продукция, а България произвежда годишно между 7,5 и 9 млн. тона пшеница, около 2 млн. тона царевица и близо 1 млн. тон слънчоглед.

Напрежението обаче кара част от корабните компании да избягват определени маршрути, а според Гечев някои застрахователи вече отказват да покриват определени плавания.

„След тези инциденти огромна част от компаниите вече спряха да правят застраховки, което вече е проблем“, заяви депутатът.

Именно затова една от важните задачи пред управляващите е да бъдат намерени сигурни маршрути за износа. Според Гечев може да се стигне до по-активно използване на териториалните води на България и Турция.

Той припомни, че още в началото на войната бяха договорени коридори с Турция, а сега е необходимо ново споразумение, което да включва всички държави с излаз на Черно море.

Залогът е българският износ

Гечев предупреди, че проблемите в корабоплаването могат да имат директен ефект върху българските земеделски производители.

Затрудняването на износа означава натрупване на продукция в страната, допълнителни логистични разходи и натиск върху изкупните цени. Именно затова осигуряването на работещи и защитени морски маршрути се превръща в един от важните въпроси пред кабинета.

„Напрежението в Черно море вече се отразява на транспорта и застраховането на товарите, а корабните компании избягват определени маршрути заради опасността от нови инциденти“, заяви Гечев.

Подготвя се и по-силна защита срещу дронове

Другото направление, по което държавата работи, е допълнителната противодронова защита.

Гечев подчерта, че технологията има своите ограничения и в момента нито една държава в региона не разполага със система, която надеждно да може да открива и унищожава всеки дрон на разстояние от стотици километри.

По думите му реалните способности за локализиране и неутрализиране на подобни апарати обикновено действат на много по-малки дистанции - в диапазона от няколко километра.

Това обаче не означава, че България няма да развива своите способности. След заседанието на КСНС стана ясно, че модернизирането на противодроновата защита и по-доброто наблюдение на Черно море са сред направленията, по които държавата ще продължи да работи.

Гечев: Дипломацията също трябва да работи

Депутатът от „Прогресивна България“ подчерта, че военните мерки сами по себе си не могат да решат проблема.

„Дипломатическите канали трябва да работят, дали някоя държава е във война или не е“, заяви той.

Според него новото споразумение за корабоплаването трябва да включва всички държави около Черно море. Това би позволило да бъдат създадени по-предвидими маршрути и да се намали рискът пред търговските кораби.

Така усилията на управляващите се насочват едновременно към по-добра защита, разследване на конкретните атаки и дипломатическо решение за свободното корабоплаване.

Няма непосредствена опасност за България

Въпреки напрежението Гечев заяви, че към момента няма непосредствен риск от военни действия на българска територия.

Рискът по-скоро е свързан със случайно навлизане или попадане на безпилотни системи в близост до страната, което изисква по-добро наблюдение и готовност за реакция.

Той направи и разграничение между териториалните води на България и изключителната икономическа зона. Териториалните води са част от територията на държавата, докато в икономическата зона страната има определени права, свързани с използването и проучването на ресурсите.

Няма риск за доставките към „Лукойл“

Гечев даде успокоителна оценка и по отношение на доставките на суровини за „Лукойл“.

По думите му към момента не се очаква ескалация, която да остави България без необходимите доставки. При този тип превози съществуват различни застрахователни възможности, което позволява снабдяването да продължи и при усложнена обстановка.