Иван Лалов посочи откъде може да са дроновете в Черно море

Все още няма категорични данни кой стои зад атаката с дронове в Черно море. Това заяви председателят на комисията по отбрана в Народното събрание Иван Лалов в ефира на „Денят започва“.

По думите му твърденията на украинския президент Володимир Зеленски, че става дума за руска комбинирана атака, са възможни, но към момента България не е потвърдила подобна връзка.

„Ще кажем източника на атаката, когато се разбере кой е. Категорично в момента мога да кажа, че тези дронове са или руски, или украински“, посочи Лалов.

Той подчерта, че сериозен проблем е липсата на останки от дроновете. Дори при откриването им обаче според него ще бъде трудно да се установи категорично откъде са били изстреляни.

„Дронът може да е украински, но да е пуснат от Русия за заблуда. Или обратното. Много трудно е категорично да се каже“, обясни депутатът.

„50 на 50 е – или е от Украйна, или е от Русия“, допълни той и уточни, че окончателна позиция може да има едва след като българските служби и правителството потвърдят информацията.

Според Лалов войната в Украйна ускорява развитието на безпилотните технологии, докато България изостава в изграждането на ефективна защита срещу тях.

„Наистина в сухопътните войски се използват дронове, използват се антидрон системи, но тези системи са за употреба на бойното поле. Те не са с далечно действие“, каза той.

По думите му системите, с които се е запознавал, имат обсег от десетки километри, което означава, че подобна техника не би могла да предотврати инцидента само от брега.

Лалов смята, че България може да защитава стратегическите си обекти, но няма ресурс да изгради цялостна „антидрон стена“ над територията на страната.

„Ние не можем да покрием цялата територия на нашата страна. Това, което се говори за антидрон стена – няма как да стане. Това е изключително голям ресурс“, заяви той. Според него бъдещето е в засилването на обектовата охрана.

Лалов беше категоричен и че за инцидента с корабите във вторник няма основание България да се консултира с НАТО или да задейства член 4.

Той подчерта, че случилото се е в българската изключителна икономическа зона, извън териториалните води, и засегнатите кораби не са български.

„Това не означава, че това е атака срещу България. Проблемът е, че се нарушава търговското корабоплаване, защото сега много хора ще се откажат да минават през този регион“, каза Лалов.

По думите му конфликтът в Украйна става все по-ожесточен и обхваща все по-голяма част от Черноморския регион, което допълнително усложнява гарантирането на сигурността.