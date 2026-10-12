Илияна Йотова с три важни събития днес: От сигурността в Черно море до Чудесата на България

Три събития, три различни теми и един общ акцент – мястото на България в съвременна Европа и опазването на националната ни памет. Президентът Илияна Йотова ще има наситена програма в понеделник, 12 октомври, която започва с международна конференция за сигурността на Черно море и завършва с церемонията по връчване на престижните награди „Чудесата на България“.

Държавният глава ще участва и в тържествата по повод 75 години от създаването на Държавната агенция „Архиви“, съобщиха от прессекретариата на президентството.

Черно море влиза в центъра на европейската сигурност

В 10:00 часа Илияна Йотова ще открие международната конференция „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“, която ще се проведе в Гранд хотел София.

Форумът е организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество и Българската академия на науките под патронажа на президента.

Събитието има и специален юбилеен повод – 80 години от създаването на Европейската лига за икономическо сътрудничество.

За участие са поканени представители на държавни институции, дипломати, учени, технологични специалисти и предприемачи.

В центъра на дискусиите ще бъде стратегическото значение на Черно море и Източна Европа за сигурността на континента.

Във време на продължаващи международни конфликти и нарастващо геополитическо напрежение регионът придобива все по-голямо значение за европейската стабилност.

75 години пазители на българската памет

Втората спирка в програмата на президента ще бъде посветена на историята.

От 17:00 часа в изложбената зала на Държавната агенция „Архиви“ ще се проведе тържественото отбелязване на 75 години от нейното създаване.

По повод юбилея ще бъде представено специалното издание „Българските архиви. Документи и хора“, посветено на институцията и хората, съхраняващи документалното наследство на страната.

Гостите ще могат да се запознаят и с изложбата „Находки на паметта. Неочаквани архивни открития“.

Самото заглавие подсказва любопитен поглед към миналото – към документи и свидетелства, които разкриват непознати страници от българската история.

Част от празничната програма ще бъде и валидирането на специална пощенска марка, посветена на 75-ата годишнина на агенцията.

„Чудесата на България“ ще разкрият археологическата сензация на годината

Кулминацията на деня ще бъде от 19:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“, където ще се състои 16-ата церемония по връчването на годишните награди за културно наследство „Чудесата на България“.

Тазгодишният спектакъл носи заглавието „Българският код: Шевицата“ и поставя във фокуса си един от най-разпознаваемите символи на българската традиция.

Събитието се организира от Общество „Културно наследство“ – българския представител на европейската организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“.

Инициативата се провежда под патронажа на президента.

Илияна Йотова ще произнесе слово и лично ще връчи плакети на отличените в категория „Чудо на България“ за най-голямото археологическо откритие през 2026 година.

Церемонията отново ще насочи общественото внимание към богатото културно-историческо наследство на страната и усилията за неговото проучване, съхранение и популяризиране.

От международната сигурност до българските корени

Програмата на държавния глава обединява три важни измерения на обществения живот – сигурността на Европа, съхраняването на историческата памет и признанието за хората, които пазят културното ни богатство.

Началото ще бъде поставено с разговор за стратегическото бъдеще на Черноморския регион, а финалът – с почит към българската история и нейните съвременни откриватели.

Именно между тези две теми преминава и основното послание на деня: бъдещето на страната е свързано както с ролята ѝ в Европа, така и с паметта за собствените ѝ корени.