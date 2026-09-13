Народът на Вазов слави българщината
Сградата, която е паметник на културата, пази истории за култови актьори
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Сградата, която е паметник на културата, пази истории за култови актьори
"Иван Вазов" продължава да е най-значимата и представителна българска театрална институция
Започнаха репетициите на няколко премиерни спектакъла
Спектакли ще се играят на Голяма сцена, на открито в двора ще има срещи с актьори и режисьори
Всеки понеделник гид от театъра и актьори ще показват тайните на най-красивата сграда в България
Звезди на Народния искат шефът на САБ да подаде оставка Кърваво писмо на звезди от Народния, в което те искат Христо Мутафчиев да подаде оставка като...
Карамазов е категоричен - големият успех трябва да се гони и по света
Проведеният на 16 декември миналата година конкурс за директор на Народния театър "Иван Вазов" не успя да излъчи победител и така театърът остава без...
Статутът на Народния театър „Иван Вазов" като културен институт с национално значение не е отнет. Такъв въпрос никога не е поставян и никога не е обсъ...
От днес Министерството на културата обявява конкурс за длъжността директор на Народния театър „Иван Вазов", след като в последния работен ден на минал...
Предпочитам аз да се оттегля, може пък да назначат някой, който е близък до това чалга правителство, и той да може да издейства по-добри условия за съ...
Александър Морфов днес е подал молба да бъде освободен от поста директор на Народния театър "Иван Вазов". Това съобщиха от пресцентъра на министерство...
02 Вторник 19.00 часа, Голяма сценаХАМЛЕТ02 Вторник 19.30 часа, Сцена на IV етажДВЕ02 Вторник 19.00 часа, Камерна сценаАЗ ПЛАЩАМ 03 Сряда 19.00 часа,...
80 кадъра на цигуларя фотограф Стоян Сертев от периода 1945-1951 г. На пръв поглед е странно: точно 40 години, след като е напуснал нашия свят, един...
София. Народен театър "Иван Вазов" представя на 8-и и 9-и ноември новата постановка "Солунските съзаклятници" от Георги Данаилов по режисура на Стоян...
Благоевград. Народен театър "Иван Вазов" гостува на 10 ноември от 19:00 часа в зала "Яворов" в Благоевград с представлението "Тестостерон" на Анджей С...
Народен театър „Иван Вазов", гр. София, ул. „Дякон Игнатий" № 5, тел.: 02/8119 280, факс: 02/987 78 00, интернет адрес: www. nationaltheatre.bg, e-m...
София. От началото на октомври в Народен театър „Иван Вазов" продължават събитията, отбелязващи 110-годишнината от създаването му. А в знак на обичта...
София. Спектакълът „ЖАНА" на Явор Гърдев по пиесата на Ярослава Пулинович излиза на Камерната сцена на Народен театър „Иван Вазов" с премиерни дати 11...
Светлана Янчева и Владо Пенев са сред звездите в новия спектакъл на Явор ГърдевВ Народния очакват Ярослава Пулинович за премиерата на "Жана" Явор Гър...