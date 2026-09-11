Всичко за 75 Години

Следете всички новини, анализи и коментари за 75 Години. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Чудесата на България Любопитно Свят
Юбилей: Вълчицата на 75

Юбилей: Вълчицата на 75

"Никога през живота си не изневерих на театъра", казва Илка Зафирова, която  oтпразнува своята 75-годишнина в "Зад канала" със спектакъла "Когато дъжд...

10 април | 16:05
0 коментара
5260
Кралицата Тина

Кралицата Тина

Великата дама на рокендрола стана на 75 За Тина Търнър времето не означава нищо - красива, гласовита, на 75. Беше толкова смела, че се омъжи отново п...

28 ноември | 22:15
0 коментара
22919