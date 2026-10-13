ДПС с тежки въпроси към властта! Кой стои зад схемата с мантинелите

ДПС предприема нова парламентарна атака заради съмненията за корупционни практики при обществените поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Парламентарната група внесе предложение за изслушване на трима министри, които да отговорят на въпросите за оскъпяването на договорите, предполагаем натиск върху ръководството на „Автомагистрали“ и възможен политически чадър над фирми, свързани с властта. В центъра на искането са договори за стотици милиони левове и твърдения за индексации, надхвърлящи 160%.

От ДПС настояват да бъде изяснено и дали МВР е проверило информацията за контакти между съветник на премиера Румен Радев и бизнесмен, известен като „Ники Мантинелата“.

Трима министри трябва да дадат отговори

ДПС настоява пред Народното събрание да се явят вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и вътрешният министър Иван Демерджиев.

Според партията случаят не се изчерпва с обикновен спор за цените на пътните съоръжения. Поставят се въпроси за начина, по който са възлагани и оскъпявани обществени поръчки, както и за евентуални зависимости между представители на властта и фирми изпълнители.

От ДПС настояват да стане ясно кой е вземал решенията, по какви правила са увеличавани стойностите на договорите и дали държавният интерес е бил защитен.

Скандалът с индексациите над 160%

Един от най-сериозните въпроси е свързан с методиката за индексация на договорите за обществени поръчки.

Според ДПС прилагането й е позволило оскъпяване на определени договори с над 160% спрямо първоначалните им стойности.

Партията настоява Гълъб Донев да обясни механизмите на тези увеличения и основанията, на които са били допуснати.

Предстои да се установи дали посочените проценти отговарят на действителните плащания по конкретните договори и доколко те са били обосновани от икономическите условия.

Шишков ще трябва да отговаря за твърденията за натиск

Особено остро ДПС поставя въпроса за предполагаем натиск върху изпълнителния директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев.

Според изложените от партията твърдения министър Иван Шишков е настоявал да бъдат монтирани мантинели без сключен договор, без възлагане на съответната поръчка и без необходимите сертификати.

ДПС свързва този казус и с последвалата оставка на Кунев. Партията иска министърът да обясни имало ли е подобни разпореждания, как са били вземани решенията и какви са обстоятелствата около напускането на ръководителя на държавното дружество.

ДПС пита Демерджиев: Има ли политически чадър?

Най-чувствителната част от искането е насочена към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

ДПС настоява той да отговори дали е извършена проверка на твърденията за чести посещения на съветник на премиера Румен Радев в ловно стопанство край Девин и в хотели, собственост на бизнесмена Николай Иванов. Иванов е известен публично с прозвището „Ники Мантинелата“ и е свързван с фирмата „Юпитер 05“.

Според информацията, посочена от ДПС, дружества в този сектор са договаряли обществени поръчки за над 900 млн. лева.

Партията настоява да се установи дали тези контакти са били проверявани от компетентните органи и има ли основания за съмнения, че лица от властта или близки до тях компании са се ползвали с покровителство.

ДПС настоява всичко да излезе наяве

С искането за парламентарно изслушване ДПС пренася спора за мантинелите на най-високо политическо равнище.

На практика партията поставя три основни въпроса - кой е допуснал значителното оскъпяване на договорите, имало ли е натиск за изпълнение на дейности без необходимите документи и проверявани ли са евентуални връзки между представители на изпълнителната власт и фирмите в сектора.

Отговорите на Донев, Шишков и Демерджиев ще бъдат решаващи за изясняването на случая.