България става врата към Европа: Радев и Марта Кос чертаят новите пътища

България може да се превърне в един от ключовите транспортни, енергийни и търговски центрове на Югоизточна Европа. Страната ни има стратегическо значение за свързването на Европейския съюз със Западните Балкани, Турция и Черноморския регион. Около тази позиция се обединиха министър-председателят Румен Радев и европейският комисар по разширяването Марта Кос по време на срещата си в София.

Двамата обсъдиха не само бъдещето на европейското разширяване, но и конкретните инфраструктурни проекти, които трябва да улеснят движението на хора, стоки и енергийни ресурси през региона.

Особено внимание беше отделено на транспортния Коридор №8, който трябва да осигури по-добра свързаност между България, Северна Македония и Албания.

Коридор №8 – пътят, който трябва да свърже две морета

Един от основните акценти в разговора беше развитието на транспортната инфраструктура на Балканите.

Коридор №8 е замислен като стратегическа транспортна ос между Черно и Адриатическо море. Той включва автомобилни и железопътни връзки, преминаващи през България, Северна Македония и Албания.

Целта е да се изградят липсващите участъци от инфраструктурата и да се улеснят търговията, транспортът и икономическото сътрудничество между държавите.

Радев и Кос подчертаха, че развитието на транспортната, енергийната и дигиталната инфраструктура има значение не само за икономическия растеж, но и за по-тясното приобщаване на Западните Балкани към Европейския съюз.

По думите им подобряването на свързаността е важна предпоставка за устойчивото развитие на целия регион.

Марта Кос: България е врата към Европа

По-рано през деня европейският комисар участва в Международната министерска конференция за Коридор №8, проведена в българската столица.

Пред участниците във форума тя подчерта значението на географското положение на страната ни.

„България е врата към Европа за Черноморския регион, както и за Турция. Западните Балкани играят много важна свързваща роля тук“, заяви Кос.

Според еврокомисаря изграждането на новите пътища и железопътни линии е само част от по-мащабната европейска перспектива.

Тя посочи, че в Западните Балкани вече се реализират над 130 инфраструктурни проекта, свързани с пътната и железопътната мрежа, както и с модернизирането на граничните пунктове.

Над 130 проекта променят Западните Балкани

Инфраструктурните инвестиции имат за цел да преодолеят съществуващите ограничения пред транспортните и икономическите връзки между страните от региона.

Развитието на пътищата, железопътните линии и граничните съоръжения трябва да съкрати времето за пътуване, да улесни превоза на стоки и да подобри достъпа до европейските пазари.

Марта Кос обаче подчерта, че дългосрочната цел на Брюксел надхвърля строителството.

„Вярвам, че един ден целите Западни Балкани ще бъдат част от нашата Европа. Тогава граничните пунктове и пътищата, за които споменах по-рано, вече няма да имат същото значение, защото ще бъдем една Европа. Една Европа, която работи заедно“, заяви тя.

Така еврокомисарят очерта визията за регион, в който настоящите държавни граници няма да бъдат същата пречка пред движението на хора и стоки, а икономическото сътрудничество ще бъде улеснено от общите европейски правила.

Членството в ЕС изисква повече от обещания

По време на срещата си Радев и Кос обсъдиха и перспективите пред държавите, които се стремят към присъединяване към Европейския съюз.

Обща бе позицията, че европейската интеграция трябва да бъде обвързана с трайното утвърждаване на европейските принципи и ценности.

Двамата подчертаха необходимостта страните кандидатки да постигат устойчив напредък в реформите, свързани с европейските изисквания.

Разширяването остава сред важните стратегически теми за ЕС, особено на фона на променящата се обстановка в Югоизточна Европа.

Черно море и Южен Кавказ също влизат в плановете

По-добрите транспортни връзки между България, Северна Македония и Албания не са единственият приоритет.

Енергийната сигурност и търговията през Черно море и Южен Кавказ също са били сред основните теми на разговорите на Марта Кос в София.

След срещата с българския премиер еврокомисарят публикува позиция в социалната мрежа X, в която отново открои стратегическата роля на страната ни.

Тя посочи, че участниците в министерската конференция са обсъдили ускоряването на изграждането на липсващите транспортни връзки между България, Северна Македония и Албания.

Според Кос завършването на тези участъци ще допринесе за укрепването на сътрудничеството в Западните Балкани и за доближаването на региона до ЕС.

Еврокомисарят съобщи още, че е разговаряла с премиера Румен Радев, министъра на външните работи Велислава Петрова и министъра на транспорта Георги Пеев относно възможностите за засилване на енергийните и търговските връзки през Черно море и Южен Кавказ.

Разговорите са част от подготовката за срещата на върха, посветена на свързаността, която е планирана за 2027 г.

България в центъра на новата европейска свързаност

Географското положение на страната ни я поставя на пресечната точка между Европейския съюз, Турция, Западните Балкани и Черноморския регион.

Това дава възможности за развитие на транспортни маршрути, енергийни връзки и търговски коридори, но изисква и сериозни инвестиции в инфраструктурата.

За България завършването на Коридор №8 би означавало по-добра връзка със Северна Македония и Албания и нови възможности за икономически обмен между Черно и Адриатическо море.

Поставеният от София и Брюксел акцент е ясен – европейското сближаване минава не само през политически решения, но и през реални транспортни, енергийни и цифрови връзки.

А дали България ще успее да използва стратегическото си положение в пълна степен, ще зависи от скоростта, с която договорените инфраструктурни проекти ще се превърнат в действащи пътища, железопътни линии и енергийни съоръжения.