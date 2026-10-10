София става писта за 12 000 бегачи: Затварят ключови булеварди, вижте къде и докога

София сменя автомобилите с маратонки за два дни. Над 12 000 бегачи от цял свят ще превземат столичните улици на 10 и 11 октомври за най-мащабното издание на Wizz Air Sofia Marathon досега. Спортният празник обаче ще донесе сериозни изпитания за шофьорите – затварят се ключови булеварди, въвеждат се ограничения за паркиране и се променят маршрути на градския транспорт.

Временната организация на движението влиза в сила от ранните часове на събота и ще продължи и в неделя, съобщиха от Столичната община.

Особено внимателни трябва да бъдат водачите, които планират да преминават през центъра, района на Лъвов мост, булевардите „Тодор Александров“, „Княгиня Мария-Луиза“, „Васил Левски“ и „Княз Александър Дондуков“.

Кои улици затварят днес, 10 октомври?

В събота от 7:00 до 13:00 часа се забранява движението на автомобили по улиците, попадащи в трасето на късите дистанции.

Стартовете на масовото бягане на 5 километра и състезанието на 10 километра са от 9:30 часа.

Бегачите ще потеглят от Националната художествена галерия към бул. „Княгиня Мария-Луиза“, ще преминат около площад „Лъвов мост“, след което ще се върнат по същия булевард към бул. „Тодор Александров“ и площад „Света Неделя“.

Оттам маршрутът продължава надясно по бул. „Витоша“, наляво по ул. „Алабин“, по ул. „Ген. Гурко“, наляво по ул. „Г. С. Раковски“ и надясно по бул. „Цар Освободител“.

При Софийския университет „Св. Климент Охридски“ участниците ще завият наляво по бул. „Васил Левски“ до ул. „Оборище“, откъдето ще продължат към катедралата „Св. Александър Невски“.

Финалната част преминава по ул. „15 ноември“ към Народното събрание, след което бегачите завиват надясно по бул. „Цар Освободител“ и финишират пред площад „Княз Александър I“.

В неделя маратонът стига до „Люлин“ и мост „Чавдар“

На 11 октомври столицата ще посрещне участниците в двете най-дълги дистанции – полумаратона на 21 километра и класическия маратон на 42 километра. В програмата е включена и щафета.

Стартовете започват в 9:30 часа, а ограниченията за автомобилите по трасето ще бъдат в сила от 7:00 до 15:30 часа.

Маршрутът отново започва пред Националната художествена галерия и преминава по бул. „Княгиня Мария-Луиза“ до Лъвов мост, откъдето бегачите се връщат по същия булевард към бул. „Тодор Александров“.

Този път обаче трасето продължава на запад в посока ж.к. „Люлин“.

Участниците ще завият надясно по бул. „Д-р Петър Дертлиев“, ще направят обратен завой след около 100 метра и ще се включат отново по бул. „Тодор Александров“.

Следва още един обратен завой в „Люлин“, при светофара пред магазин BILLA, непосредствено преди бул. „Панчо Владигеров“.

Оттам трасето се връща към центъра по бул. „Тодор Александров“ до площад „Света Неделя“.

Бегачите ще продължат по бул. „Витоша“, ул. „Алабин“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Цар Освободител“.

При Софийския университет маршрутът завива наляво по бул. „Васил Левски“ до бул. „Княз Александър Дондуков“, след което продължава надясно към мост „Чавдар“.

След обратен завой при ул. „Тодорини кукли“ участниците ще се върнат по моста и бул. „Княз Александър Дондуков“.

Трасето отново излиза на бул. „Васил Левски“, преминава покрай паметника на Апостола, завива надясно по ул. „Оборище“ и обикаля катедралата „Св. Александър Невски“.

Последните метри са по ул. „15 ноември“ край Народното събрание и бул. „Цар Освободител“ до финала на площад „Княз Александър I“.

Булевард „Цар Освободител“ остава затворен до неделя вечерта

Най-продължителното ограничение засяга централната част на бул. „Цар Освободител“.

Още от 20:00 часа на 9 октомври е забранено движението на автомобили в участъка между ул. „Княз Александър I“ и ул. „Г. С. Раковски“.

Забраната ще остане в сила до 18:00 часа на 11 октомври.

Това е изключение от общите часове за затваряне на улиците по състезателните трасета – 13:00 часа в събота и 15:30 часа в неделя.

Забраняват паркирането край Националната художествена галерия

Ограниченията за паркиране са въведени още преди началото на състезанието.

От 20:00 часа на 7 октомври до 19:00 часа на 11 октомври е забранен престоят и паркирането на общо 40 места на площад „Княз Александър I“ – по 20 от двете страни.

От 20:00 часа на 8 октомври до 19:00 часа на 11 октомври забраната обхваща и всички останали паркоместа пред Националната художествена галерия.

Столичната община предупреждава, че ограниченията са необходими за безопасното провеждане на мащабното спортно събитие.

Рекорд след рекорд: 600 допълнителни места заради наплива

Тазгодишният Wizz Air Sofia Marathon се очертава като най-многолюдното издание в историята на състезанието.

Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че в него ще се включат над 12 000 участници от 65 държави.

Интересът е толкова голям, че местата за класическия маратон и полумаратона са били запълнени предварително. Организаторите са осигурили още 600 допълнителни места, за да отговорят на огромното търсене.

Според Терзиев форумът се нарежда сред най-големите спортни събития в календара на столицата.

Зад организацията стоят стотици доброволци, районни администрации, общински екипи и организатори, но най-важните герои отново са хилядите бегачи, които превръщат софийските улици в огромна спортна сцена.

Така този уикенд столицата ще има два различни ритъма – за участниците километри, рекорди и адреналин, а за шофьорите необходимост от търпение и внимателно планиране на маршрутите.

Съветът към водачите е да избягват преминаването през засегнатите централни части на София в часовете на ограниченията. Промени има и при автобусни, трамвайни и тролейбусни линии.