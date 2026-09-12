Ето го убитият за 40 евро на Лъвов мост
В мрежата се появиха негови снимки
Следете всички новини, анализи и коментари за Лъвов Мост. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В мрежата се появиха негови снимки
За съмишлениците на Апостола девизът бил: “Заловят ли те - всичко в пламъците и “Нищо не зная!”
Почерня от полиция
Няма проектантска грешка, казва инж. Петър Стойчев
Големи пукнатини зейнаха, предстои проверка
Извозиха ги до летището, прибират се на Острова с чъртър
До 22 часа нашите хора, които чакат в Хърватия, Словения и Австрия ще бъдат пуснати да се приберат в България
Забравен куфар стана повод за паника на Лъвов мост. Полицията е отцепила района и претърсва за взривно устройство, съобщава БЛИЦ. Спецчасти са взриви...
60 чужденци бяха задържани, а над 100 проверени при изненадваща полицейска акция в столицата. Повечето са от Афганистан и Пакистан, има и граждани на...
Репликите на софийските кръстовища са поръчани на млади студенти по скулптура Разград. Скулптурни фигури на орли и лъвове ще украсяват двата моста н...
София. От днес столичани ще се радват на ремонтираното кръстовище на Лъвов мост, където ще бъде пуснато кръговото движение.Ремонтът връща облика на мо...
Ако се съди по настроението на Бойко Борисов, с което той разведе по обновения Лъвов мост президента на ЕНП Жозеф Дол, съвсем скоро ще имаме правителс...
Президентът на ЕНП Жозеф Дол, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и кметът на София Йорданка Фандъкова разгледаха новото кръстовище при Лъвов мост. "Като с...
София. Очаква се новото кръстовище на Лъвов мост да бъде официално открито утре (28 октомври). Реконструираният мост заедно с реставрираните четири лъ...
София. От днес ще бъде възстановено движението на превозни средства по новия южен тунел на бул."Сливница" при пътен възел „Лъвов мост", информират от...
София. Движението на трамваите по "Лъвов мост" в София ще бъде възстановено днес. Това съобщиха от пресцентъра на Столична Община. През моста ще мина...
София. Два от лъвовете на емблематичния за столицата "Лъвов мост" вече са реставрирани и върнати на място. Това съобщиха от пресцентъра на Столична об...
София. От сряда сутрин вляизат в сила нови ограничения за движението на Лъвов мост заради ремонта, който трябва да издигне кръстовището на две нива....
Тунелът при Лъвов мост е отворен за движение София. Въвежда се временна организация на движението заради строителството на кръстовище на две нива при...
София. Стартира реставрацията на четирите бронзови скулптури на лъвовете по проекта за реконструкция на Лъвов мост и изграждането на ново кръстовище,...