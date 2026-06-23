Ето го убитият за 40 евро на Лъвов мост

Самоличността на загиналия на “Лъвов мост” стана ясна. Във Фейсбук се появиха негови снимки, последвани от десетки съболезнователни коментари от близки и познати.

Млад мъж, известен с прякора Къци, загина в петък около 18:00 ч. при инцидент на моста в София, съобщиха от СДВР. Тялото му беше открито на място, а трима души бяха задържани непосредствено след случая.

По данни на очевидец в социалните мрежи, преди трагедията е възникнал скандал, при който мъжът е бил хвърлен от моста. Според свидетеля конфликтът е бил заради 40 евро. Полицията разследва случая и изяснява обстоятелствата.

Сред публикациите в негова памет е и тази на позната, която пише: “Лека му пръст на Къци. Бог да го прости! Държавата е абдикирала от задълженията си към нас, гражданите, и не винаги взима отношение по проблемите, за които излизаме по улиците. Нека всички си вземем поука, и най-вече зависимите. Дано има справедливост за Къци и тези изтърпят най-лошото. Съболезнования на семейството! Почивай в мир, момче.”

Близък приятел пише: “Не знам брат ми какво да кажа, много ми е гадно. Дано си на по-добро място, братко мой. Съболезнования на цялото ти семейство.”

Към публикацията са прикачени снимки на младежа с приятели, сред които и кадри от пътуване, на което се е намирал на зеленчукова борса в чужбина, вероятно по време на сезонна работа.

В един от по-ранните коментари за случая се споменава дума “зависимост”, което поставя въпроса дали конфликтът на моста може да е свързан с продажба или дълг за наркотици в квартал “Христо Ботев”. Само ден по-рано жители на квартала излязоха на протест под надслов “Не на дрогата”, настоявайки за по-засилен контрол срещу наркоразпространението в района.

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