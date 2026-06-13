Wizz Air Sofia Marathon 2025 с нова визия, социална кауза и рекордни над 8000 участници
Надпреварата ще посрещне състезатели от 66 държави
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Надпреварата ще посрещне състезатели от 66 държави
Над 7000 участници се очаква да застанат на старта в 42-рото поредно издание на надпреварата
До края на май е срокът за ранна регистрация за най-мащабното спортно събитие