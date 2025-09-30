Wizz Air Sofia Marathon 2025 с нова визия, социална кауза и рекордни над 8000 участници

Днес, по време на официална пресконференция, организаторите на Wizz Air Sofia Marathon обявиха основните акценти в подготовката за едно от най-мащабните спортни събития у нас. Те представиха новата визия на маратона, ориентирана към по-високо качество, мащаб и международен престиж, която поставя в центъра преживяването на състезателите и издига събитието на следващо ниво. През 2025 г. надпреварата бележи нов рекорд от над 8000 регистрирани участници от 66 държави, които ще застанат на стартовата линия на 11 октомври в масовия старт на 5 км и на 12 октомври на дистанции 10 км, 21 км (полумаратон) и 42 км (маратон). Надпреварата ще посрещне състезатели от 66 държави, става ясно от стартовите списъци на сайта на маратона www.sofiamarathon.bg.

Зам. министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев поздрави организаторите и подчерта значението на маратона за развитието на българския спорт. “Огромна чест за министерството е да подкрепяме подобно събитие. Прекрасно е, че всяко година броят на участниците се увеличава. Радваме се, че София има своя маратон и той става все по-популярен и класен. Вярвам, че това надграждане ще продължи през годините.”

Председателят на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ Димитър Шалъфов сподели: “В днешния ден, белязан от спорта с посрещането на сребърните ни медалисти по волейбол, ние отново заявяваме подкрепата на фондацията за българския спорт и сме горди за поредна година да бъдем в основата на организацията на най-мащабното спортно събитие за София и цяла България Wizz Air Sofia Marathon, който всяка година бележи нови рекорди по участие и интерес. “София – европейска столица на спорта” продължава партньорството си с институции, клубове и организации в полза на активния и здравословен живот на столичани и гостите на града. Маратонът е короната в тези над 200 спортни събития, които се организират всяка година.”

“На старта отново ще застанат класни елитни атлети от водещите световни школи в маратона. Сред участниците ще бъде победителят от миналата година, който ще защитава титлата си по същото трасе, както и шампионката от маратон Варна тази пролет. Сред участниците очакваме и петата от световното първенство на 100 км. Целта ни е да подобряваме класата всяка година. Както знаете, винаги съм стояла от другата страна и сега за мен е удоволствие да застана начело в ролята на спортен директор на Wizz Air Sofia Marathon. Това е много отговорна задача, която обаче е и истинско удоволствие благодарение на сплотения екип, с който работим за новата визия на събитието тази година. Вярвам, че участници и публика ще забележат промяната, към която заедно се стремим”, каза Милица Мирчева.

“Заради изключително високия интерес и достигнатия лимит от над 8000 участници се наложи да затворим регистрацията по-рано от предвиденото. Това решение е продиктувано от желанието ни да гарантираме максимално качествено и безопасно изживяване за всеки състезател – от трасето и подкрепителните пунктове до логистиката и сигурността“, допълни още тя.

“Отново имаме благотворителна кауза, като ще бъдат дарени 4000 лв за подпомагането на спортисти със специални потребности. Сред тях е състезателката ни по ски алпийски дисциплини със Синдром на Даун Радена Ангелова - единствената българка, която представлява страната ни на световни форуми в този спорт. Събитието се вписва в нашата цел да създаваме повече условия за масов спорт в града за всички, сред които важна част заемат групите в неравностойно положение, подчерта социалното значение на каузата организационният директор на маратона Анатоли Илиев.

Новата структура на подкрепителните пунктове разясни Георги Станоилов от “5 км рън” и един от основните организатори на 42-рия Wizz Air Sofia Marathon. “По трасето ще бъдат изградени 8 подкрепителни пункта и един на финала, като всеки от тях ще бъде в партньорство с отделен бранд. Служителите на тези брандове ще бъдат нашите същински доброволци, които са изключително мотивирани да се включат с подкрепа за участниците. Всеки бранд и съответният подкрепителен пункт са подготвили и много изненади за състезателите и зрителите. Ще има и пет музикални сцени, които ще допринесат за по-веселата и приятна атмосфера по време на събитието. “

Техническият директор на състезанието Николай Стоилов коментира трасето, през което ще преминат състезателите в маратона тази година: “Позитивната обрaтна връзка за трасето миналата година ни даде основание да го запазим същото и през тази. Променени са само стартовите часове, които вече са обявени на официалния ни сайт www.sofiamarathon.bg. Там може да бъде открита и важна информация за раздаването на стартовите пакети и традиционното Маратон Експо, което ще се проведе между 8 и 12 октомври с участието на компании, в чиито фокус е спортът и активният начин на живот.

