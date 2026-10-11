София става писта за 12 000 бегачи: Затварят ключови булеварди, вижте къде и докога
Столицата посреща рекорден маратон с участници от 65 държави. Ограниченията започват още в 7 часа сутринта, а движението по част от бул. „Цар Освободи...
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Столицата посреща рекорден маратон с участници от 65 държави. Ограниченията започват още в 7 часа сутринта, а движението по част от бул. „Цар Освободи...
София. Заради световната квалификация между България и Чехия ще бъде се въвежда временна организация на движението в София, съобщиха от Столична общи...
Въвежда се временна организация на движение заради заседание на Съвета на Партията на европейските социалисти. Това съобщиха от Столична община. Орган...