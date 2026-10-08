Министър Пеев: С реализирането на Коридор VIII говорим за свързаност и сигурност в региона

Предприети са спешни стъпки и проектът за Коридор VIII се движи с ускорени темпове след заседанията на Смесения комитет в София и Скопие. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти по време на Международната конференция за Коридор VIII, провеждаща се в хотел „Хаят Риджънси София“.

Министърът изтъкна, че е налице ясна политическа воля за реализацията на коридора, доказателство, за което е първият по рода си пряк ангажимент на еврокомисаря по разширяването Марта Кос с тази тема.

„Сроковете са заложени в следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС (2028–2034). Стратегическото ни географско положение превръща Коридор VIII в ключов обект не само за транспортната мрежа, но и за сигурността и военната мобилност в региона. Поради геополитическата обстановка Европейската комисия, Европейският парламент и НАТО полагат съвместни усилия за навременното му завършване“, поясни Георги Пеев.

Той допълни, че мултимодалният коридор е естествен мост за глобалните транспортни потоци между Европа и Азия, осигуряващ връзката между Черно и Адриатическо море. Завършването му ще донесе устойчив икономически растеж и по-силна европейска интеграция за страните от Западните Балкани.

България изпълнява мащабна програма за модернизация и изграждане на жп участъци по TEN-T мрежата, като основният фокус е направлението София – Перник – Радомир – Гюешево. Сред конкретните резултати той посочи осигуреното финансиране и подписания договор за отсечката от Гюешево до входа на трансграничния тунел. С двустранното споразумение със Северна Македония се гарантира и съвместната строителна и експлоатационна дейност по съоръжението.

Правителството проучва и възможности за публично-частно партньорство при реализацията на големи пътни проекти, сред които е автомагистрала „Рила“, осигуряваща пряк достъп от националната пътна мрежа до ГКПП „Гюешево“.

„С подкрепата на Европейската комисия и международните ни партньори сме убедени, че се движим в правилната посока за реализирането на тази стратегическа връзка“, заяви министърът.

В рамките на форума министър Пеев проведе двустранна среща с Мариан Маринеску, европейски координатор за Европейския транспортен коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“. Двамата обсъдиха, че това е европейският коридор с много гранични преминавания между държави от ЕС, Шенген и страни, които все още не са част от тези пространства. Затова трябва да се полагат всички усилия за неговата реализация, беше общото мнение в разговора.