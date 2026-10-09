Министър Пеев на Световния ден на пощата: Зад пазарните показатели в сектора стоят хора, на които казваме "благодаря"

Днес се отбелязва Световният ден на пощата. Мотото тази година е „Една пощенска мрежа, безкрайни възможности“.

По този повод министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев отправи поздрав към работещите в сектора. Той подчерта, че пощенската дейност днес е много повече от писма и пощенски марки. Тя е част от начина, по който хората пазаруват, работят, получават документи и поддържат връзка помежду си. Все по-често това означава куриерска доставка, електронна търговия, проследяване на пратка и очакване за доставка в конкретен ден и час.

„Това променя работата. Променя и самия сектор“, посочи министър Пеев.

За „Български пощи“ това означава да намерят правилния баланс между модернизацията и отговорността към хората и населените места, които разчитат на пощенската мрежа. Частните оператори и куриерските компании трябва да продължат да инвестират в технологии, организация и условията на труд на служителите си. За държавата е важно тези промени да водят до по-добри услуги, по-добра работна среда и достъп до пощенски услуги в цялата страна.

Пазарът на пощенски услуги в България достига 500 млн. евро, а услуги реално предоставят 87 оператора.

„Зад тези числа няма само пазар и статистика. Има хора“, подчерта министърът. Това са служителите на гишетата, които познават клиентите си, и тези в сортировъчните центрове, от които зависи всяка следваща стъпка. Това са шофьорите и куриерите, които изминават стотици километри, и диспечерите, които следят хиляди пратки да стигнат до правилното място. Това са и всички, чийто труд остава незабелязан, когато всичко върви както трябва.

Затова според министър Пеев Световният ден на пощата е повод не само да се говори за развитието на сектора, но и да се благодари на пощенските служители.

„Скъпи колеги, пожелавам Ви здраве, сигурност и уважение към труда Ви – не само днес, а всеки ден. Честит Световен ден на пощата!“, се казва в обръщението на министъра.